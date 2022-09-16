Лаксальт сравнил РПЛ и Серию А

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт рассказал, чем отличаются чемпионаты России и Италии.

Уругваец перебрался в РПЛ в 2021 году.

В Серии А он поиграл за «Милан», «Торино», «Интер», «Дженоа», «Эмполи» и «Болонью».

– Ты уже долгое время в России. Можешь сравнить РПЛ и Серию А, где играл до этого.

– Разный футбольный менталитет. В Италии больший упор на тактику, построения, в России на какую-то интенсивность и физическую борьбу.

В команде сейчас непростая ситуация – некоторые игроки ушли. Но, думаю, все будет хорошо.