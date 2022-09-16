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    Лаксальт сравнил РПЛ и Серию А

    Защитник «Динамо» Диего Лаксальт рассказал, чем отличаются чемпионаты России и Италии.

    – Ты уже долгое время в России. Можешь сравнить РПЛ и Серию А, где играл до этого.

    – Разный футбольный менталитет. В Италии больший упор на тактику, построения, в России на какую-то интенсивность и физическую борьбу.

    В команде сейчас непростая ситуация – некоторые игроки ушли. Но, думаю, все будет хорошо.

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    Источник: Sport24

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