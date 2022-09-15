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    У Неймара 18 голевых действий в 10 матчах сезона

    Нападающий «ПСЖ» Неймар результативно начал сезон-2022/23.

    30-летний бразилец в десяти первых матчах сделал 18 голевых действий – 11 забитых мячей и семь ассистов.

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    Источник: «Бомбардир»

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