У Неймара 18 голевых действий в 10 матчах сезона

Нападающий «ПСЖ» Неймар результативно начал сезон-2022/23.
30-летний бразилец в десяти первых матчах сделал 18 голевых действий – 11 забитых мячей и семь ассистов.
- «Нант» (Суперкубок Франции) – 2+0;
- «Клермон» (Лига 1, 1-й тур) – 1+3;
- «Монпелье» (Лига 1, 2-й тур) – 2+0;
- «Лилль» (Лига 1, 3-й тур) – 2+3;
- «Монако» (Лига 1, 4-й тур) – 1+0;
- «Тулуза» (Лига 1, 5-й тур) – 1+0;
- «Нант» (Лига 1, 6-й тур) – 0+0;
- «Ювентус» (ЛЧ, 1-й тур) – 0+1;
- «Брест» (Лига 1, 7-й тур) – 1+0;
- «Маккаби» (ЛЧ, 2-й тур) – 1+0.
Источник: «Бомбардир»