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    ⚡️ Лига чемпионов. «Наполи» разгромил «Ливерпуль» – 4:1

    В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» дома крупно победил «Ливерпуль» со счетом 4:1.

    Полузащитник Хвича Кварацхелия поучаствовал в одном голе, сделав ассист на Джованни Симеоне.

    Неаполитанцы могли выиграть еще разгромнее, но Виктор Осимхен на 18-й минуте не реализовал пенальти.

    Лига чемпионов. Группа A. 1-й тур

    Наполи (Италия) – Ливерпуль (Англия) – 4:1 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Зелински (с пенальти), 5; 2:0 – Замбо, 31; 3:0 – Симеоне, 44; 4:0 – Зелински, 47; 4:1 – Диас, 49.

    Нереализованный пенальти: Осимхен, 18 – нет.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.09.2022 23:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +68

      Niklas80 45 минут назад

      Мане не просто так ушел с Ливера.

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      Рейтинг: +1380

      Дубина 52 минуты назад

      хаха))) Молодцы Наполи.

      0
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      Рейтинг: +10

      nenneinums 5 часов назад

      Зачем дарить цветы и подарки, выпрашевать у жены, снимать проститутку если можно просто потрахаться. Можешь сам убедиться, вот ссылка -------- https://dyx.dk/slyv

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      Рейтинг: +671

      Lipatoff 5 часов назад

      Славно напихали

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      Рейтинг: +1362

      elessar arnor 6 часов назад

      что-то не то с Ливером, зажралась основа

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      Рейтинг: +5374

      Красногорск_Фан 6 часов назад

      Наполи. А вдруг лч возьмет. Интересный проект. А пока поздравляю с тем что ливер по гланды унижен

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