⚡️ Лига чемпионов. «Наполи» разгромил «Ливерпуль» – 4:1

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» дома крупно победил «Ливерпуль» со счетом 4:1.

Полузащитник Хвича Кварацхелия поучаствовал в одном голе, сделав ассист на Джованни Симеоне.

Неаполитанцы могли выиграть еще разгромнее, но Виктор Осимхен на 18-й минуте не реализовал пенальти.

Лига чемпионов. Группа A. 1-й тур

Наполи (Италия) – Ливерпуль (Англия) – 4:1 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Зелински (с пенальти), 5; 2:0 – Замбо, 31; 3:0 – Симеоне, 44; 4:0 – Зелински, 47; 4:1 – Диас, 49.

Нереализованный пенальти: Осимхен, 18 – нет.

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