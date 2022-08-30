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    Павлюченко – о матче легенд «Спартака» и «Зенита»: «Все думают, что будет «хи‑хи». Да ни фига, будет рубка!»

    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от ответного матча легенд с «Зенитом».

    — На профессиональном уровне искры летели в стыках. А сейчас будут шутки на поле и без борьбы?

    — Все думают, что будет игра «хи‑хи, ха‑ха», что все будут уступать друг другу. Да ни фига! У спартачей осадок остался после первой игры в Питере. Настрой будет пожестче. И жду стыков, потому что на поле друзей нет. Будет спортивная рубка по всем правилам, все серьезно.

    • В июле в Санкт-Петербурге сыграли легенды «Зенита» и «Спартака».
    • Тогда петербуржцы победили со счетом 2:0.
    • 2 сентября в Москве состоится ответная встреча между командами ветеранов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11495

      Алексей З 22 минуты назад

      Само название " матч-Легенд" режет ухо.
      Ну нет в Питере легенд на состав. Смешно и грустно.
      Даже сейчас после четырёх побед подряд, кто из россиян сделал существенный вклад ?
      На ум приходят Дзюба , Оздоев, Кержаков ( вр) наверно, Кузяев, вечный Ерохин...всё я завис. Такая же фигня и по прошлым годам.
      Ну Аршавин, Кержаков , Малафеев, Анюков. Кого забыл ?
      Быстров ярче в Спартаке играл чем в Питере, Широков по всей РПЛ прошёл, Денисов - "отрезанный ломоть" для Питера.
      Вот и получается , что за время правления Газпрома , Зенит практически не вырастил НИКОГО для отечественного футбола.
      Флагман , мать вашу....
      Стыд и позор !

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      Рейтинг: +5364

      Беспонтий 1 час назад

      рубка мяса

      я первый так креативно пошутил!)

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