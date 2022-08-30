Павлюченко – о матче легенд «Спартака» и «Зенита»: «Все думают, что будет «хи‑хи». Да ни фига, будет рубка!»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от ответного матча легенд с «Зенитом».
– На профессиональном уровне искры летели в стыках. А сейчас будут шутки на поле и без борьбы?
– Все думают, что будет игра «хи‑хи, ха‑ха», что все будут уступать друг другу. Да ни фига! У спартачей осадок остался после первой игры в Питере. Настрой будет пожестче. И жду стыков, потому что на поле друзей нет. Будет спортивная рубка по всем правилам, все серьезно.
- В июле в Санкт-Петербурге сыграли легенды «Зенита» и «Спартака».
- Тогда петербуржцы победили со счетом 2:0.
- 2 сентября в Москве состоится ответная встреча между командами ветеранов.
Источник: «Матч ТВ»