Павлюченко – о матче легенд «Спартака» и «Зенита»: «Все думают, что будет «хи‑хи». Да ни фига, будет рубка!»

Само название " матч-Легенд" режет ухо.
Ну нет в Питере легенд на состав. Смешно и грустно.
Даже сейчас после четырёх побед подряд, кто из россиян сделал существенный вклад ?
На ум приходят Дзюба , Оздоев, Кержаков ( вр) наверно, Кузяев, вечный Ерохин...всё я завис. Такая же фигня и по прошлым годам.
Ну Аршавин, Кержаков , Малафеев, Анюков. Кого забыл ?
Быстров ярче в Спартаке играл чем в Питере, Широков по всей РПЛ прошёл, Денисов - "отрезанный ломоть" для Питера.
Вот и получается , что за время правления Газпрома , Зенит практически не вырастил НИКОГО для отечественного футбола.
Флагман , мать вашу....
Стыд и позор !
Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от ответного матча легенд с «Зенитом».
— На профессиональном уровне искры летели в стыках. А сейчас будут шутки на поле и без борьбы?
— Все думают, что будет игра «хи‑хи, ха‑ха», что все будут уступать друг другу. Да ни фига! У спартачей осадок остался после первой игры в Питере. Настрой будет пожестче. И жду стыков, потому что на поле друзей нет. Будет спортивная рубка по всем правилам, все серьезно.
- В июле в Санкт-Петербурге сыграли легенды «Зенита» и «Спартака».
- Тогда петербуржцы победили со счетом 2:0.
- 2 сентября в Москве состоится ответная встреча между командами ветеранов.