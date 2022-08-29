Радимов: «Спартак» выглядит очень здорово. Я изменило свое мнение»

"Я изменило свое мнение" - хорошо сказал!
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов похвалил «Спартак» за игру в новом сезоне.
– Владислав, вы в начале сезона скептически относились к перспективам «Спартака». Изменили мнение?
– Да, разумеется. «Спартак» выглядит очень здорово. Исполнительское мастерство, плюс «Спартак» начал прессинговать, это выглядит очень впечатляюще и смотрибельно.
Мы просто не знали, какой это тренер, но на практике видно, что он поставил неплохую игру. Но это только начало чемпионата, нужно смотреть дальше – особенно против сильных соперников.
Команды ниже классом «Спартак» щелкает, и это не может не радовать. Потому что в чемпионате появился, надеемся, конкурент для «Зенита».
- «Спартак» набрал 16 очков в 7 турах РПЛ.
- От лидирующего «Зенита» москвичи отстают на 1 балл.
- В 8-м туре команды проведут очный матч в Москве.
- Летом новым тренером спартаковцев стал испанец Гильермо Абаскаль.