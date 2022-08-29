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    Радимов: «Спартак» выглядит очень здорово. Я изменило свое мнение»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов похвалил «Спартак» за игру в новом сезоне.

    – Владислав, вы в начале сезона скептически относились к перспективам «Спартака». Изменили мнение?

    – Да, разумеется. «Спартак» выглядит очень здорово. Исполнительское мастерство, плюс «Спартак» начал прессинговать, это выглядит очень впечатляюще и смотрибельно.

    Мы просто не знали, какой это тренер, но на практике видно, что он поставил неплохую игру. Но это только начало чемпионата, нужно смотреть дальше – особенно против сильных соперников.

    Команды ниже классом «Спартак» щелкает, и это не может не радовать. Потому что в чемпионате появился, надеемся, конкурент для «Зенита».

    • «Спартак» набрал 16 очков в 7 турах РПЛ.
    • От лидирующего «Зенита» москвичи отстают на 1 балл.
    • В 8-м туре команды проведут очный матч в Москве.
    • Летом новым тренером спартаковцев стал испанец Гильермо Абаскаль.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +15083

      Fusballer 16 минут назад

      "Я изменило свое мнение" - хорошо сказал!

      0
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      Рейтинг: +3781

      Kollljan 17 минут назад

      Команды из первой лиги Спартак "щёлкает". Это да. Но, вот, Динамо "щёлкнуло" Спартак. Следовательно, щёлкнут его все из первой восьмёрки.

      0
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      Рейтинг: +88

      Фитоняшич > Kollljan 10 минут назад

      Динамо играло хуже всех команд, с которыми Спартак уже отыграл.
      Динамо вытащил чудо арбитр Кукуян, который просто не давал играть и помогал соблюдать баланс сил все 90 минут.

      0
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      Рейтинг: +9555

      R_a_i_n 24 минуты назад

      Кому то интересно мнение Буланова?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1346

      jek718875 26 минут назад

      Толстяк переобулся

      1
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      Рейтинг: +3099

      acor94 > jek718875 6 минут назад

      А что плохого? Сначала команда играла плохо, теперь хорошо. Намного глупее гнуть линию, которая не соответствует игре. Многие болельщики зенита рады конкуренции, в том числе и сильному спартаку.

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