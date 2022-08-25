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    Сегодня состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Начало – в 19:00

    Сегодня, 25 августа, в Стамбуле состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

    Клубы разбиты на четыре корзины:

    Корзина 1: «Реал», «Манчестер Сити», «Айнтрахт», «Милан», «Бавария», «ПСЖ», «Порту», «Аякс».

    Корзина 2: «Ливерпуль», «Челси», «Барселона», «Ювентус», «Атлетико», «Севилья», «РБ Лейпциг», «Тоттенхэм».

    Корзина 3: «Боруссия» Д, «Зальцбург», «Шахтер», «Наполи», «Интер», «Бенфика», «Спортинг», «Байер».

    Корзина 4: «Рейнджерс», «Марсель», «Копенгаген», «Брюгге», «Селтик», «Виктория», «Маккаби», «Динамо» З.

    • Начало жеребьевки – в 19:00 мск.
    • Андрей Лунев будет единственным россиянином на групповом этапе ЛЧ.
    • Российские клубы не были допущены к еврокубкам в этом сезоне.

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    Источник: Бомбардир.ру

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