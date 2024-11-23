Акинфеев назвал самую нелепую желтую карточку в карьере: «Потом посмотрел на себя идиота и все понял»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о дурацких предупреждениях.

– За всю карьеру у вас 39 желтых. За что они, если не за затяжку?

– Какие-то нарушения, эмоции. Все и не вспомнишь. Но самую нелепую помню четко – вторая желтая с «Реалом» в Лиге чемпионов. Потом посмотрел со стороны на себя, идиота, и все понял.

По нелепости с этой карточкой может сравниться только красная от Де Сантиса в дерби со «Спартаком» в 2006-м (1:1). Я сыграл грудью на выходе из штрафной, но судья где-то увидел руку и удалил меня.

Речь идет о матче Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал», который прошел 2 октября 2018 года в Москве.

Армейцы сенсационно победили со счетом 1:0.

Акинфеева удалили на 95-й минуте – он получил два предупреждения за минуту. Обе желтые карточки были показаны за споры с арбитром.

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