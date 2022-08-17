Кордоба может перейти из «Краснодара» в клуб Бундеслиги

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может уйти из российского клуба до завершения трансферного окна.

«Да, Кордоба действительно может покинуть «Краснодар», им активно интересуется «Хоффенхайм».

Они могут использовать опцию ФИФА, чтобы получить его на год бесплатно. Это довольно привлекательно для здешних клубов – посмотрите, как «Шальке» заполучил Крала в этом сезоне», – сообщил источник «РБ Спорт».

В июле Кордоба говорил, что останется в «Краснодаре».

Год назад клуб купил его за 20 миллионов евро.

В 18 матчах колумбиец забил 6 голов и сделал 4 ассиста.

Он выступал за «Кельн» с 2017 по 2020 год.

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