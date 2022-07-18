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Кордоба высказался о своем будущем в «Краснодаре»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил, собирается ли он во второй раз приостанавливать контракт с клубом.

«Мое будущее? Конечно, я остаюсь в «Краснодаре», – сказал 29-летний колумбиец.

  • Год назад «Краснодар» купил форварда за 20 миллионов евро.
  • В 17 матчах он забил 6 голов и сделал 4 ассиста.
  • Контракт Кордобы с клубом действует до 2025 года.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +8740

    R_a_i_n 2 часа назад

    Отдать 20 лимонов, что бы игрок просто приостановил контракт. Такое придумать даже сложно...

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