Кордоба высказался о своем будущем в «Краснодаре»

Отдать 20 лимонов, что бы игрок просто приостановил контракт. Такое придумать даже сложно...
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил, собирается ли он во второй раз приостанавливать контракт с клубом.
«Мое будущее? Конечно, я остаюсь в «Краснодаре», – сказал 29-летний колумбиец.
- Год назад «Краснодар» купил форварда за 20 миллионов евро.
- В 17 матчах он забил 6 голов и сделал 4 ассиста.
- Контракт Кордобы с клубом действует до 2025 года.
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