«Ювентус» – клуб с наибольшим доходом от трансферов с 2000 года

Transfermarkt опубликовал рейтинг клубов, которые заработали больше всех на продаже футболистов в период с 2000 года.
Первое место занял «Ювентус». В топ-3 также вошли «Бенфика» и «Порту».
- «Ювентус» – 1579 млн евро;
- «Бенфика» – 1408 млн евро;
- «Порту» – 1355 млн евро;
- «Челси» – 1350 млн евро;
- «Реал» – 1345 млн евро;
- «Монако» – 1343 млн евро;
- «Интер» – 1334 млн евро;
- «Барселона» – 1318 млн евро;
- «Атлетико» – 1257 млн евро;
- «Рома» – 1137 млн евро;
- «Ливерпуль» – 1110 млн евро;
- «Боруссия» Д – 1036 млн евро;
- «Аякс» – 1004 млн евро;
- «Севилья» – 975 млн евро;
- «Лион» – 963 млн евро.
Источник: «Бомбардир»