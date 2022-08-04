Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

    «Ювентус» – клуб с наибольшим доходом от трансферов с 2000 года

    Transfermarkt опубликовал рейтинг клубов, которые заработали больше всех на продаже футболистов в период с 2000 года.

    Первое место занял «Ювентус». В топ-3 также вошли «Бенфика» и «Порту».

    1. «Ювентус» – 1579 млн евро;
    2. «Бенфика» – 1408 млн евро;
    3. «Порту» – 1355 млн евро;
    4. «Челси» – 1350 млн евро;
    5. «Реал» – 1345 млн евро;
    6. «Монако» – 1343 млн евро;
    7. «Интер» – 1334 млн евро;
    8. «Барселона» – 1318 млн евро;
    9. «Атлетико» – 1257 млн евро;
    10. «Рома» – 1137 млн евро;
    11. «Ливерпуль» – 1110 млн евро;
    12. «Боруссия» Д – 1036 млн евро;
    13. «Аякс» – 1004 млн евро;
    14. «Севилья» – 975 млн евро;
    15. «Лион» – 963 млн евро.

    Новости по теме
    «Ювентус» работает над тремя трансферами 1
    «Ювентус» заинтересован в Жоржиньо
    Стала известна причина, по которой Мертенс не перейдет в «Ювентус» 2
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:38
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11