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    Стало известно, сколько зрителей посетили 5 стадионов с Fan ID в 3-м туре РПЛ

    Завершился 3-й тур РПЛ.

    В минувшем туре на пяти стадионах заработала система Fan ID. Карту болельщика просили на стадионах «Урала», «Сочи», «Пари НН», «Крыльев Советов» и «Ростова».

    Матч «Урал»«Краснодар» посетили 2997 зрителей, «Сочи» – «Ахмат» – 3772 болельщиков, «Ростов»«Химки» – 5313 человек, «Крылья Советов»«Торпедо» – 10 159 зрителей, «Пари НН» – ЦСКА – 11 847 болельщиков.

    Суммарно на стадионах с Fan ID в 3-м туре РПЛ побывали 34 088 человек.

    • Fan ID с начала сезона действует на 5 стадионах РПЛ.
    • Соответствующий закон приняла Госдума и подписал президент Владимир Путин.
    • Активные фанаты ряда клубов РПЛ бойкотируют матчи из-за Fan ID.

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    Источник: Бомбардир.ру

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