Стало известно, сколько зрителей посетили 5 стадионов с Fan ID в 3-м туре РПЛ

Завершился 3-й тур РПЛ.

В минувшем туре на пяти стадионах заработала система Fan ID. Карту болельщика просили на стадионах «Урала», «Сочи», «Пари НН», «Крыльев Советов» и «Ростова».

Матч «Урал» – «Краснодар» посетили 2997 зрителей, «Сочи» – «Ахмат» – 3772 болельщиков, «Ростов» – «Химки» – 5313 человек, «Крылья Советов» – «Торпедо» – 10 159 зрителей, «Пари НН» – ЦСКА – 11 847 болельщиков.

Суммарно на стадионах с Fan ID в 3-м туре РПЛ побывали 34 088 человек.