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  • Абаскаль рассказал, за счет чего «Спартак» выиграл у «Оренбурга»

Абаскаль рассказал, за счет чего «Спартак» выиграл у «Оренбурга»

31 июля 2022, 20:20
4

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал комментарий после победы над «Оренбургом» в матче 3-го тура РПЛ.

«Игра положительная. Было отличное начало. Поздравляю игроков с этим. Использовали стандартные положения, которые готовили буквально вчера. Стоит отдать должное моим помощникам.

Во втором тайме нам нужно было лучше контролировать игру. Соперник позволял нам много создавать, должны были использовать это пространство лучше. Благодарен футболистам, которые вышли на замену. Они создавали много моментов. В начале мы отлично начали игру. Не без ошибок, конечно. Но мы будем работать дальше.

По Мартинсу хочу сказать, что мы очень хорошо его знаем. Это сильный игрок, он выступал в Швейцарии, где я работал. Его сильное качество – принимать мяч из второй линии и завершать. Зобнин также сыграл хорошо», – сказал Абаскаль.

  • «Спартак» выиграл со счетом 4:1. Дубль сделал Квинси Промес.
  • Команда поднялась на 2-е место в РПЛ.
  • Следующий матч – 6 августа против «Урала».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (4)
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ySS
1659288334
Мартинс сегодня был очень заметен, при чем, впереди.
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Freyd
1659289115
И привез гол,однако!
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DOCTOR PENALTY
1659292377
Ключвой момент: соперник много позволял.
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zigbert
1659335199
Плохо только что после счета 2:0 несколько упустили инициативу. Могли за это поплатиться.
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