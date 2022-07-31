Абаскаль рассказал, за счет чего «Спартак» выиграл у «Оренбурга»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал комментарий после победы над «Оренбургом» в матче 3-го тура РПЛ.

«Игра положительная. Было отличное начало. Поздравляю игроков с этим. Использовали стандартные положения, которые готовили буквально вчера. Стоит отдать должное моим помощникам.

Во втором тайме нам нужно было лучше контролировать игру. Соперник позволял нам много создавать, должны были использовать это пространство лучше. Благодарен футболистам, которые вышли на замену. Они создавали много моментов. В начале мы отлично начали игру. Не без ошибок, конечно. Но мы будем работать дальше.

По Мартинсу хочу сказать, что мы очень хорошо его знаем. Это сильный игрок, он выступал в Швейцарии, где я работал. Его сильное качество – принимать мяч из второй линии и завершать. Зобнин также сыграл хорошо», – сказал Абаскаль.