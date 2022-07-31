Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    2 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    3 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?

    Абаскаль рассказал, за счет чего «Спартак» выиграл у «Оренбурга»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал комментарий после победы над «Оренбургом» в матче 3-го тура РПЛ.

    «Игра положительная. Было отличное начало. Поздравляю игроков с этим. Использовали стандартные положения, которые готовили буквально вчера. Стоит отдать должное моим помощникам.

    Во втором тайме нам нужно было лучше контролировать игру. Соперник позволял нам много создавать, должны были использовать это пространство лучше. Благодарен футболистам, которые вышли на замену. Они создавали много моментов. В начале мы отлично начали игру. Не без ошибок, конечно. Но мы будем работать дальше.

    По Мартинсу хочу сказать, что мы очень хорошо его знаем. Это сильный игрок, он выступал в Швейцарии, где я работал. Его сильное качество – принимать мяч из второй линии и завершать. Зобнин также сыграл хорошо», – сказал Абаскаль.

    • «Спартак» выиграл со счетом 4:1. Дубль сделал Квинси Промес.
    • Команда поднялась на 2-е место в РПЛ.
    • Следующий матч – 6 августа против «Урала».

    Новости по теме
    Абаскаль объяснил, почему Игнатов не сыграл за «Спартак» в трех матчах подряд 2
    Абаскаль рассказал, что отличает «Спартак» от других российских клубов 1
    Абаскаль: «Жалобы на судейство – пустая трата времени» 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:20
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23064

      DOCTOR PENALTY 17 минут назад

      Ключвой момент: соперник много позволял.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1195

      Freyd 1 час назад

      И привез гол,однако!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5061

      ySS 1 час назад

      Мартинс сегодня был очень заметен, при чем, впереди.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11