РПЛ. «Спартак» разгромил «Оренбург» и поднялся на второе место

«Спартак» победил «Оренбург» в домашнем матче 3-го тура РПЛ – 4:1.

Три гола московская команда забила в первом тайме – отличились Кристофер Мартинс Перейра, Александр Соболев и Квинси Промес. В концовке встречи нидерландский футболист забил второй гол с пенальти.

«Спартак» набрал семь очков и поднялся на второе место в турнирной таблице.

Россия. РПЛ. 3-й тур

Спартак (Москва) – Оренбург – 4:1 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мартинес, 2; 2:0 – Соболев, 12; 3:0 – Промес, 38; 3:1 – Башич, 55; 4:1 – Промес, 90+4 (с пенальти).

Спартак: Селихов, Хлусевич, Литвинов, Чернов, Рыбус (Денисов, 59), Зобнин, Умяров (Маслов, 88), Мартинс (Зиньковский, 74), Мозес (Пруцев, 59), Соболев (Николсон, 59), Промес.

Оренбург: Гошев, Малых, Сиваков, Полуяхтов (Вера, 59), Хотулев, Эктов, Капленко (Титков, 66), Башич, Марин Вильчес (Гурциев, 59), Воробьев (Мансилья, 72), Сычевой (Оганесян, 46).

Предупреждения: Хлусевич, 81 – Сиваков, 20; Оганесян, 61; Эктов, 87; Хотулев, 90+3.

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