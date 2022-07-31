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    РПЛ. «Спартак» разгромил «Оренбург» и поднялся на второе место

    «Спартак» победил «Оренбург» в домашнем матче 3-го тура РПЛ – 4:1.

    Три гола московская команда забила в первом тайме – отличились Кристофер Мартинс Перейра, Александр Соболев и Квинси Промес. В концовке встречи нидерландский футболист забил второй гол с пенальти.

    «Спартак» набрал семь очков и поднялся на второе место в турнирной таблице.

    Россия. РПЛ. 3-й тур

    Спартак (Москва) – Оренбург – 4:1 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Мартинес, 2; 2:0 – Соболев, 12; 3:0 – Промес, 38; 3:1 – Башич, 55; 4:1 – Промес, 90+4 (с пенальти).

    Спартак: Селихов, Хлусевич, Литвинов, Чернов, Рыбус (Денисов, 59), Зобнин, Умяров (Маслов, 88), Мартинс (Зиньковский, 74), Мозес (Пруцев, 59), Соболев (Николсон, 59), Промес.

    Оренбург: Гошев, Малых, Сиваков, Полуяхтов (Вера, 59), Хотулев, Эктов, Капленко (Титков, 66), Башич, Марин Вильчес (Гурциев, 59), Воробьев (Мансилья, 72), Сычевой (Оганесян, 46).

    Предупреждения: Хлусевич, 81 – Сиваков, 20; Оганесян, 61; Эктов, 87; Хотулев, 90+3.

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    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:29
    Комментарии35
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      Рейтинг: +3601

      Иван Петров 1986 49 секунд назад

      Реализация хромает. В защите пока не все в порядке. Дождемся более достойных соперников - посмотрим.

      1
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      Рейтинг: +24264

      JTherry 1 минуту назад

      второй разгром подряд, браво Спартак...!!! и запомним эту дату - 31.07.2022 - судья впервые (!!!!) отменил пенальти в ворота Спартака...))

      3
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      ...
      Рейтинг: +15069

      NewLife > JTherry 1 минуту назад

      Отменил ВАР.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +32291

      oyabun > NewLife 28 секунд назад

      ВАР рекомендовал проверить. А отменил всё же судья. ))

      0
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      Рейтинг: +19512

      derrik2000 1 минуту назад

      ГЕОМЕТРИЯ АТАК понравилась.
      Даже напоминало что-то там очень далёкое... Почти забытое...
      Вратарь Оренбурга Гошев понравился: если бы не его СПАСЕНИЯ и разгильдяйство в завершении атак футболёров Спартака, то счёт мог бы быть и двузначным.
      Одно понял: Спартаку на сегодняшний день КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ, что называется, "сушить игру" и сбивать темп: мастерства маловато.
      Только ИГРА от первой и до последней минуты!

      P.S. Эктов рыжий сегодня со своим игровым хамством, что называется, отскочил.

      1
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      Рейтинг: +15069

      NewLife 4 минуты назад

      Поздравляю болельщиков красно-белых с победой. Что не понравилось: не вынужденные потери мяча и неточные передачи Соболева, Литвинова и Рыбуса, низкая квалификация судьи пропускавшего костоломные моменты Оренбурга и назначившего два пенальти не по делу, и в вотрота Спартака и в ворота гостей. Что понравилось: центр поля наконец-то перестал быть проходным двором, командное движение и открывание для паса, безумная активность Промеса. Так держать !

      4
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      Рейтинг: +1191

      Freyd 4 минуты назад

      Ждем не дождемся в ветке вонючих бомжей!

      1
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      Рейтинг: +1121

      хав_бек > Freyd 1 минуту назад

      А ты просто порадуйся и не жди

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5127

      SPACE TRUCKIN 6 минут назад

      в кои веки игра Спартака обретает какой то рисунок и смысл...всех КБ - с победой!

      4
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      Рейтинг: +14635

      Fusballer 7 минут назад

      Всех наших с победой! Два разгрома подряд хорошо, но главное не расслабляться и брать очки в матчах с соперниками ниже по статусу. Есть над чем работать, и очень много.

      4
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      ...
      Рейтинг: +5127

      SPACE TRUCKIN > Fusballer 3 минуты назад

      я бы сказал - игра Спартака внушает осторожный оптимизм...

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      Рейтинг: +531

      FС Spаrtак 7 минут назад

      всех с победой!!!

      1
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      Рейтинг: +32291

      oyabun 8 минут назад

      С Победой, красно-белые! Очень уверенно и заслуженно. И знаете, мне от матча к матчу всё больше нравится какую игру ставит Абаскаль Спартаку - атакующую, с упором на фланги и варьированием позиций игроков, что ставит в тупик соперника. Но реализация! особенно сегодня... работать и работать. По моментам раза в 2 больше могли забивать.

      8
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      Рейтинг: +1121

      хав_бек > oyabun 2 минуты назад

      Мартинс на правом фланге атаки был откровением)
      Немного деревянненький, конечно

      По отчету, даже % точных передач за 80!!!

      1
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      Рейтинг: +25940

      slavutiq70 8 минут назад

      Что то начинает прорисовываться в игре . но не будем торопится . дождёмся игр с более сильными командами ...

      7
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      Рейтинг: +1121

      хав_бек > slavutiq70 4 минуты назад

      Да, тоже показалось. Особенно в начале первого тайма.
      Но полного представления всё же ещё нет. На флангах иногда втроем оказывались и не знали что с мячом делать в некоторых моментах.

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