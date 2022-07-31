Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Спартак» разгромил «Оренбург» и поднялся на второе место

РПЛ. «Спартак» разгромил «Оренбург» и поднялся на второе место

31 июля 2022, 19:29
89

«Спартак» победил «Оренбург» в домашнем матче 3-го тура РПЛ – 4:1.

Три гола московская команда забила в первом тайме – отличились Кристофер Мартинс Перейра, Александр Соболев и Квинси Промес. В концовке встречи нидерландский футболист забил второй гол с пенальти.

«Спартак» набрал семь очков и поднялся на второе место в турнирной таблице.

Россия. РПЛ. 3-й тур

Спартак (Москва) – Оренбург – 4:1 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мартинес, 2; 2:0 – Соболев, 12; 3:0 – Промес, 38; 3:1 – Башич, 55; 4:1 – Промес, 90+4 (с пенальти).

Спартак: Селихов, Хлусевич, Литвинов, Чернов, Рыбус (Денисов, 59), Зобнин, Умяров (Маслов, 88), Мартинс (Зиньковский, 74), Мозес (Пруцев, 59), Соболев (Николсон, 59), Промес.

Оренбург: Гошев, Малых, Сиваков, Полуяхтов (Вера, 59), Хотулев, Эктов, Капленко (Титков, 66), Башич, Марин Вильчес (Гурциев, 59), Воробьев (Мансилья, 72), Сычевой (Оганесян, 46).

Предупреждения: Хлусевич, 81 – Сиваков, 20; Оганесян, 61; Эктов, 87; Хотулев, 90+3.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Еще по теме:
«Спартак» и Абаскаль оштрафованы по итогам матча с «Оренбургом» 1
«Жалко, что не обошли «Зенит». Федун обратился к игрокам «Спартака» после разгрома «Оренбурга» 18
Арбитр Федотов разобрал судейские ошибки в матче «Спартак» – «Оренбург» 11
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург
Комментарии (89)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ySS
1659285144
С победой, КБ! Во втором начали вальяжничать, пропустили, кучу не забили. Хотя оренбургский вратарь во втором "съел" всё и даже пенальти.
Ответить
a_who
1659285155
С победой друзья !
Ответить
Кинстифа
1659285156
Хорошая игра была. Всех КБ с победой!
Ответить
slavа0508
1659285333
Что то начинает прорисовываться в игре . но не будем торопится . дождёмся игр с более сильными командами ...
Ответить
oyabun
1659285335
С Победой, красно-белые! Очень уверенно и заслуженно. И знаете, мне от матча к матчу всё больше нравится какую игру ставит Абаскаль Спартаку - атакующую, с упором на фланги и варьированием позиций игроков, что ставит в тупик соперника. Но реализация! особенно сегодня... работать и работать. По моментам раза в 2 больше могли забивать.
Ответить
Fusballer
1659285428
Всех наших с победой! Два разгрома подряд хорошо, но главное не расслабляться и брать очки в матчах с соперниками ниже по статусу. Есть над чем работать, и очень много.
Ответить
SPACE TRUCKIN
1659285460
в кои веки игра Спартака обретает какой то рисунок и смысл...всех КБ - с победой!
Ответить
JTherry
1659285756
второй разгром подряд, браво Спартак...!!! и запомним эту дату - 31.07.2022 - судья впервые (!!!!) отменил пенальти в ворота Спартака...))
Ответить
JTherry
1659286632
и все же... сильно отличался второй тайм от первого по реализации моментов, очень много растранжирили - просто не доработали (Хлусевич), а где-то и не повезло (Пруцев, Николсон)... когда трибуны требуют: "нужен гол!!!" - забивают по заказу...) всегда бы так..!
Ответить
zigbert
1659288635
Всех болельщиков Спартака с заслуженной победой! Состав у команды ровный, есть кем заменить без ущерба в командных действиях. Единственное над чем надо работать это выход из обороны.
Ответить
Главные новости
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
1
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
11:03
1
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
1
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
13
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
5
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
09:41
3
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
5
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
2
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
3
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Все новости
Все новости
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
2
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
5
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
2
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
3
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
2
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
4
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
9
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
5
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
3
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
2
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
2
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
9
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
3
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
Вчера, 21:52
6
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
Вчера, 21:30
7
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
Вчера, 21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
Вчера, 20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
15
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
Вчера, 20:06
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
Вчера, 19:19
9
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 19:07
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+