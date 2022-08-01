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  • Арбитр Федотов разобрал судейские ошибки в матче «Спартак» – «Оренбург»

Арбитр Федотов разобрал судейские ошибки в матче «Спартак» – «Оренбург»

1 августа 2022, 22:58
11

Бывший судья Игорь Федотов указал на три ошибки арбитров, работавших на матче третьего тура РПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом».

  • Москвичи разгромили соперника со счетом 4:1.
  • Главным рефери этой игры был Артем Чистяков.

«На 19-й минуте Чистяков не показал жeлтую карточку Соболеву за отмашку. Похожая история была в матче с «Краснодаром»: ЭСК признала, что Соболев должен был получить предупреждение, которое стало бы вторым. Чистяков просто дал продолжить игру.

На 22-й минуте не получил жeлтую игрок «Оренбурга» Эктов. Здесь даже можно говорить о красной, но в поле будто работал Москалeв образца матча «Урал»«Краснодар».

Если бы Эктова удалили, я бы нашeл этому объяснение. Но не показать ничего – это проблема арбитров. Москалeв был обязан позвать Чистякова к монитору, чтобы тот решил, жeлтая это карточка или красная. Я считаю, что это жeлтая, потому что в эпизоде не было скорости.

На 31-й минуте в ворота «Спартака» назначили пенальти. Здесь Чистяков выдумал – он был обязан видеть эпизод. Марин просто врезался в Чернова, и никакого нарушения здесь нет. Москалeв, позвавший Чистякова смотреть повтор, в этом моменте молодец», – сказал Федотов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург Федотов Игорь Чистяков Артем
Комментарии (11)
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Snek
1659386304
Что-то слишком много Федотова стало повсюду. Чего он так не судил на матчах, как рассуждает сейчас? Он не видел гол после ухода мяча за лицевую, хотя стоял метрах в 5 от ситуации. В общем надоел этот хвалёный эксперт уже.
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qawzsexdr
1659390046
А про левый пенальти в ворота Оренбурга, случайно забыл
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Sky Spartak
1659391126
Ничего себе...!!! "Но не показать ничего – это проблема арбитров" Он наступил раз....не получилось....наступил два....на ГОЛЕНОСТОП...даже не пытаясь попасть в мяч !!!! И это не красная !!!!???
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Kollljan
1659421481
Первым должен был быть удалён Соболев. И игра сложилась бы для Спартака плачевно. Судья, нагло, подсудил Спаму. Никто не возмутился, - ни Зарема, ни Федун.
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