Арбитр Федотов разобрал судейские ошибки в матче «Спартак» – «Оренбург»

Бывший судья Игорь Федотов указал на три ошибки арбитров, работавших на матче третьего тура РПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом».

Москвичи разгромили соперника со счетом 4:1.

Главным рефери этой игры был Артем Чистяков.

«На 19-й минуте Чистяков не показал жeлтую карточку Соболеву за отмашку. Похожая история была в матче с «Краснодаром»: ЭСК признала, что Соболев должен был получить предупреждение, которое стало бы вторым. Чистяков просто дал продолжить игру.

На 22-й минуте не получил жeлтую игрок «Оренбурга» Эктов. Здесь даже можно говорить о красной, но в поле будто работал Москалeв образца матча «Урал» – «Краснодар».

Если бы Эктова удалили, я бы нашeл этому объяснение. Но не показать ничего – это проблема арбитров. Москалeв был обязан позвать Чистякова к монитору, чтобы тот решил, жeлтая это карточка или красная. Я считаю, что это жeлтая, потому что в эпизоде не было скорости.

На 31-й минуте в ворота «Спартака» назначили пенальти. Здесь Чистяков выдумал – он был обязан видеть эпизод. Марин просто врезался в Чернова, и никакого нарушения здесь нет. Москалeв, позвавший Чистякова смотреть повтор, в этом моменте молодец», – сказал Федотов.