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    Арбитр Федотов разобрал судейские ошибки в матче «Спартак» – «Оренбург»

    Бывший судья Игорь Федотов указал на три ошибки арбитров, работавших на матче третьего тура РПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом».

    • Москвичи разгромили соперника со счетом 4:1.
    • Главным рефери этой игры был Артем Чистяков.

    «На 19-й минуте Чистяков не показал жeлтую карточку Соболеву за отмашку. Похожая история была в матче с «Краснодаром»: ЭСК признала, что Соболев должен был получить предупреждение, которое стало бы вторым. Чистяков просто дал продолжить игру.

    На 22-й минуте не получил жeлтую игрок «Оренбурга» Эктов. Здесь даже можно говорить о красной, но в поле будто работал Москалeв образца матча «Урал»«Краснодар».

    Если бы Эктова удалили, я бы нашeл этому объяснение. Но не показать ничего – это проблема арбитров. Москалeв был обязан позвать Чистякова к монитору, чтобы тот решил, жeлтая это карточка или красная. Я считаю, что это жeлтая, потому что в эпизоде не было скорости.

    На 31-й минуте в ворота «Спартака» назначили пенальти. Здесь Чистяков выдумал – он был обязан видеть эпизод. Марин просто врезался в Чернова, и никакого нарушения здесь нет. Москалeв, позвавший Чистякова смотреть повтор, в этом моменте молодец», – сказал Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4272

      Snek 1 минуту назад

      Что-то слишком много Федотова стало повсюду. Чего он так не судил на матчах, как рассуждает сейчас? Он не видел гол после ухода мяча за лицевую, хотя стоял метрах в 5 от ситуации.
      В общем надоел этот хвалёный эксперт уже.

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