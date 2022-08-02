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  • «Жалко, что не обошли «Зенит». Федун обратился к игрокам «Спартака» после разгрома «Оренбурга»

«Жалко, что не обошли «Зенит». Федун обратился к игрокам «Спартака» после разгрома «Оренбурга»

2 августа 2022, 00:39
18

«Спартак» показал обращение владельца клуба Леонида Федуна к футболистам после матча третьего тура РПЛ против «Оренбурга».

  • Москвичи разгромили соперника со счетом 4:1.
  • Команда набрала 7 очков в 3 стартовых турах чемпионата.
  • Столько же баллов у «Зенита» и ЦСКА – «Спартак» идет на 2-м месте по дополнительным показателям.

«Ну что, парни, мои поздравления! Шикарная игра. Жалко, еще один гол не забили, а то были бы на первом месте, обошли бы «Зенит».

А так молодцы, так держать, успехов. Команда есть, вы играете здорово. Старайтесь. Так что вперед, «Спартак», – сказал Федун после игры.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург Федун Леонид
Комментарии (18)
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Теркчанин
1659392690
Там 3 гола надо чтобы опередить Зенит,Федун не знает арифметики?
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Kollljan
1659408152
Мечта обойти Зенит хотя бы на мгновение, на один час, на один тур. И тут облом. Гы-гы-гы-гы.
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Enter2006
1659413785
Не получится. Мюллер наверное уже послал гонца с портфелем кое чего для судей следующего матча.
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oyabun
1659414089
Побеждать Зенит надо в очном поединке, а не по разнице забитых мячей. Из Зенита сделали российскую Баварию и против такого мощного состава никто ничего противопоставить не может.
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neveldomha
1659417524
Начиная с 14 августа стоит чего то там комментировать и давать оценки. А сейчас - это смешно.
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somn
1659417873
А если бы обошли, то у Федуна инфаркт мог случиться от счастья. В 4-м туре обойдут, с Уралом играют. Как бы не помер Федун...
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paracetamol
1659419143
Зажрался Пфердунишка, ничё, скоро будет тебе на орехи!
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vladimir-7
1659420753
В свинарнике бурные аплодисменты, переходящие в овации.
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NewLife
1659421118
Отскочили от Химок, приняли бояра, расхорохорились бакланы и начали здесь внизу кукарекать.
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Vitaga
1659423250
идиот..... какая разница где ты сейчас. - после 3х игр на 1месте и Факел мог бы быть. надо смотреть итог после 30 тура
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