«Жалко, что не обошли «Зенит». Федун обратился к игрокам «Спартака» после разгрома «Оренбурга»

«Спартак» показал обращение владельца клуба Леонида Федуна к футболистам после матча третьего тура РПЛ против «Оренбурга».

Москвичи разгромили соперника со счетом 4:1.

Команда набрала 7 очков в 3 стартовых турах чемпионата.

Столько же баллов у «Зенита» и ЦСКА – «Спартак» идет на 2-м месте по дополнительным показателям.

«Ну что, парни, мои поздравления! Шикарная игра. Жалко, еще один гол не забили, а то были бы на первом месте, обошли бы «Зенит».

А так молодцы, так держать, успехов. Команда есть, вы играете здорово. Старайтесь. Так что вперед, «Спартак», – сказал Федун после игры.