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    Тренер «Оренбурга» Личка назвал причину разгрома от «Спартака»

    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка дал комментарии по итогам матча третьего тура РПЛ против «Спартака» (1:4).

    По мнению чешского специалиста, к разгрому его команды привел неудачный старт игры.

    «Результат 1:4, соперник был лучше. Мы очень плохо начали, не были достаточно агрессивными.

    Понятно, когда так играешь, «Спартак» будет наказывать. Мы недорабатываем в защите, получили четыре гола – очень плохо.

    Первая лига – очень хороший чемпионат, там хорошо подготовлены тактически и физически. В РПЛ игроки очень быстро работают с мячом.

    У «Спартака» отличные игроки: Промес, Зиньковский, с которым мы встречались в ФНЛ, он очень быстро работает с мячом.

    Сычевой сегодня потерял все мячи. Здесь надо работать головой – вот и разница», – сказал Личка.

    • «Оренбург» набрал 3 очка в 3 турах чемпионата и идет на 11-м месте.
    • «Спартак» с 7 баллами входит в тройку лидеров Премьер-лиги.

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    Источник: «Чемпионат»

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