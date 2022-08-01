Тренер «Оренбурга» Личка назвал причину разгрома от «Спартака»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка дал комментарии по итогам матча третьего тура РПЛ против «Спартака» (1:4).

По мнению чешского специалиста, к разгрому его команды привел неудачный старт игры.

«Результат 1:4, соперник был лучше. Мы очень плохо начали, не были достаточно агрессивными.

Понятно, когда так играешь, «Спартак» будет наказывать. Мы недорабатываем в защите, получили четыре гола – очень плохо.

Первая лига – очень хороший чемпионат, там хорошо подготовлены тактически и физически. В РПЛ игроки очень быстро работают с мячом.

У «Спартака» отличные игроки: Промес, Зиньковский, с которым мы встречались в ФНЛ, он очень быстро работает с мячом.

Сычевой сегодня потерял все мячи. Здесь надо работать головой – вот и разница», – сказал Личка.