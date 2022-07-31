«Ошибка за ошибкой – ужас». Мостовой – об уровне РПЛ

3,14здаболить - это не играть. Ты зассал выходить на матч легенд. Вот к примеру Тихонов показал что такое настоящий спартаковец без замен сыграв, даже Аршавин сдох с заменами а Тихонов молодец, а ты попугай срач тв уровня губерниева.
Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой после матча третьего тура РПЛ между «Пари НН» и ЦСКА (2:2) выразил недовольство уровнем лиги.
«Всe так и будет дальше: 2:2, 2:1, 1:2. Ошибка за ошибкой – ужас. Один отдаeт назад, второй падает. Мы смотрим первый тайм – играет ЦСКА. Смотрим второй – уже непонятно, где ЦСКА, а где «НН».
В первом тайме игроки ЦСКА с центра поля один на один бежали. Где у «Нижнего» защитники? Они играют в пять защитников. Ощущение, что у них игроков на поле меньше. Это говорит об уровне», – сказал Мостовой.
- ЦСКА вел 2:0.
- Дубль у «Пари НН» оформил Тимур Сулейманов.
- В эти минуты «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры РПЛ «Спартак» – «Оренбург».
ЦСКА впервые в сезоне потерял очки: пострадал от запасного, который забил за матч больше, чем в прошлом сезоне