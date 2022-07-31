Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    2 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

    «Ошибка за ошибкой – ужас». Мостовой – об уровне РПЛ

    Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой после матча третьего тура РПЛ между «Пари НН» и ЦСКА (2:2) выразил недовольство уровнем лиги.

    «Всe так и будет дальше: 2:2, 2:1, 1:2. Ошибка за ошибкой – ужас. Один отдаeт назад, второй падает. Мы смотрим первый тайм – играет ЦСКА. Смотрим второй – уже непонятно, где ЦСКА, а где «НН».

    В первом тайме игроки ЦСКА с центра поля один на один бежали. Где у «Нижнего» защитники? Они играют в пять защитников. Ощущение, что у них игроков на поле меньше. Это говорит об уровне», – сказал Мостовой.

    ЦСКА впервые в сезоне потерял очки: пострадал от запасного, который забил за матч больше, чем в прошлом сезоне

    Новости по теме
    «Он будет работать с Пирло!» Мостовой оценил переход Оздоева «Карагюмрюк» 1
    Ловчев поцеловал руку Мостового, благословив его тренерскую карьеру 10
    Мостовой возглавил команду бойцов: «Решил окунуться в Медиалигу»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:45
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3928

      Enter2006 15 минут назад

      3,14здаболить - это не играть. Ты зассал выходить на матч легенд. Вот к примеру Тихонов показал что такое настоящий спартаковец без замен сыграв, даже Аршавин сдох с заменами а Тихонов молодец, а ты попугай срач тв уровня губерниева.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1380

      zarsm 59 минут назад

      Слишком много стал разговаривать

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1586

      PassCSKA > zarsm 22 минуты назад

      Ага, у царя кукуха по-тихоньку съезжает всё сильнее и сильнее)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1872

      Vitaga > zarsm 1 минуту назад

      он всегда таким был после как завершил играть. болтает ерунду - мол все говно а он великий

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +776

      Алекс636363 1 час назад

      будем на уровне чемпионата финляндии и албании

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1120

      хав_бек 1 час назад

      главное, не 0:0

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11