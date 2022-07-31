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    ЦСКА впервые в сезоне потерял очки: пострадал от запасного, который забил за матч больше, чем в прошлом сезоне

    Этим летом ЦСКА сильно преобразился. Главное изменение – появление Владимира Федотова на посту главного тренера. Пока результаты удовлетворительные:

    • 1-й тур – победа над «Уралом» 2:0;
    • 2-й тур – победа над «Сочи» 3:0.

    Третий тур – небольшая неудача. ЦСКА встречался на выезде с «Пари НН», но поделил с ним очки.

    Что там случилось

    Для начала нужно сказать: ЦСКА выдал отличный старт встречи. 14-я минута – гол Федора Чалова после шикарной передачи Максима Мухина.

    Спустя 8 минут ЦСКА удвоил счет благодаря забитому мячу Константина Кучаева, который этим летом вернулся в ЦСКА из аренды в «Рубине».

    Все изменилось во втором тайме, когда на замену у «Пари НН» вышел Тимур Сулейманов. Спустя 2 минуты после выхода Сулейманов забил первый мяч.

    Спустя 25 минут после этого – оформил дубль.

    ЦСКА до третьего тура не пропускал голы – сейчас в ворота Игоря Акинфеева влетели сразу две штуки. А еще ЦСКА мог быть единоличным лидером таблицы РПЛ после трех туров – теперь уступил статус «Зениту» из-за разницы забитых и пропущенных мячей.

    Сулейманов не забивал на домашнем стадионе «Пари НН» в чемпионате больше года

    У Тимура Сулейманова странный старт сезона в РПЛ-2022/23. Первая встреча (против «Локо») – удаление. Дальше – дисквалификация и дубль, благодаря которому «Пари НН» отобрал очки у ЦСКА.

    Сулейманов – воспитанник «Локомотива». В «Пари НН» он играет с июля 2020-го. Тогда он приехал в аренду в статусе футболиста «Казанки». Спустя год Сулейманов перешел в «Пари НН» за 172 тысячи евро. Вот данные по его результативности за этот клуб (включая сегодняшние голы):

    • 68 матчей – 12 мячей;
    • Сулейманов забил в РПЛ впервые с 1 августа прошлого года. Это в целом его первый мяч за «Пари НН» с того момента;
    • Это первые мячи Сулейманова в домашней встрече «Пари НН» с марта-2021. Тогда он забил «Краснодару-2».

    Текст: Илья Егоров

    Фото: «Пари НН»

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    Источник: Бомбардир

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