ЦСКА впервые в сезоне потерял очки: пострадал от запасного, который забил за матч больше, чем в прошлом сезоне

Этим летом ЦСКА сильно преобразился. Главное изменение – появление Владимира Федотова на посту главного тренера. Пока результаты удовлетворительные:

1-й тур – победа над «Уралом» 2:0;

2-й тур – победа над «Сочи» 3:0.

Третий тур – небольшая неудача. ЦСКА встречался на выезде с «Пари НН», но поделил с ним очки.

Что там случилось

Для начала нужно сказать: ЦСКА выдал отличный старт встречи. 14-я минута – гол Федора Чалова после шикарной передачи Максима Мухина.

Спустя 8 минут ЦСКА удвоил счет благодаря забитому мячу Константина Кучаева, который этим летом вернулся в ЦСКА из аренды в «Рубине».

Все изменилось во втором тайме, когда на замену у «Пари НН» вышел Тимур Сулейманов. Спустя 2 минуты после выхода Сулейманов забил первый мяч.

Спустя 25 минут после этого – оформил дубль.

ЦСКА до третьего тура не пропускал голы – сейчас в ворота Игоря Акинфеева влетели сразу две штуки. А еще ЦСКА мог быть единоличным лидером таблицы РПЛ после трех туров – теперь уступил статус «Зениту» из-за разницы забитых и пропущенных мячей.

Сулейманов не забивал на домашнем стадионе «Пари НН» в чемпионате больше года

У Тимура Сулейманова странный старт сезона в РПЛ-2022/23. Первая встреча (против «Локо») – удаление. Дальше – дисквалификация и дубль, благодаря которому «Пари НН» отобрал очки у ЦСКА.

Сулейманов – воспитанник «Локомотива». В «Пари НН» он играет с июля 2020-го. Тогда он приехал в аренду в статусе футболиста «Казанки». Спустя год Сулейманов перешел в «Пари НН» за 172 тысячи евро. Вот данные по его результативности за этот клуб (включая сегодняшние голы):

68 матчей – 12 мячей;

Сулейманов забил в РПЛ впервые с 1 августа прошлого года. Это в целом его первый мяч за «Пари НН» с того момента;

Это первые мячи Сулейманова в домашней встрече «Пари НН» с марта-2021. Тогда он забил «Краснодару-2».

Текст: Илья Егоров

Фото: «Пари НН»