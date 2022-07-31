Писарев назвал количество кандидатов в сборную России на сентябрьский сбор

Тренерский штаб сборной России готовится к сентябрьскому сбору. Об этом сообщил его член Николай Писарев.

«Матчи с Ираном и Венесуэлой? Тренерский штаб сборной не занимается подбором соперников. Нужно отсматривать кандидатов в сборную, готовить команду. Вот этим я занимаюсь, за это я отвечаю.

Будут ли новые кандидаты в сборную? У нас сейчас большой список. 50 человек. Мы направляем запросы в клубы, чтобы получить обратную связь по их состоянию», – сказал Писарев.