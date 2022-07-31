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    Писарев назвал количество кандидатов в сборную России на сентябрьский сбор

    Тренерский штаб сборной России готовится к сентябрьскому сбору. Об этом сообщил его член Николай Писарев.

    «Матчи с Ираном и Венесуэлой? Тренерский штаб сборной не занимается подбором соперников. Нужно отсматривать кандидатов в сборную, готовить команду. Вот этим я занимаюсь, за это я отвечаю.

    Будут ли новые кандидаты в сборную? У нас сейчас большой список. 50 человек. Мы направляем запросы в клубы, чтобы получить обратную связь по их состоянию», – сказал Писарев.

    • Сборная России отстранена от международных матчей.
    • Последний сбор команды был в марте.
    • Соперники России на сентябрь еще не оглашались.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +259

      saf05 29 минут назад

      Сражение с ветряными мельницами.

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