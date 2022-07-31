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    Канчельскис: «Аталанта» перестала платить за Миранчука? Безобразие! Некрасиво и несолидно»

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал «Аталанту» за приостановку выплат за полузащитника Алексея Миранчука, купленного в 2020 году у «Локомотива».

    «Это несерьeзно. Такого просто не может быть! Если они так поступают, то это просто несолидно. Так нельзя делать. Настоящее безобразие! Думаю, в ближайшее время вопрос решится, потому что есть ФИФА, есть УЕФА.

    «Локомотив» подаст иск в ФИФА? Правильно делает. Так поступать некрасиво и несолидно. Это какое-то недоразумение. Думаю, что всe решится», – сказал Канчельскис.

    • За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
    • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
    • В 2020-м «Аталанта» договорилась с «Локо» о приобретении хавбека за 14,5 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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