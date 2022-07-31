Канчельскис: «Аталанта» перестала платить за Миранчука? Безобразие! Некрасиво и несолидно»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал «Аталанту» за приостановку выплат за полузащитника Алексея Миранчука, купленного в 2020 году у «Локомотива».

«Это несерьeзно. Такого просто не может быть! Если они так поступают, то это просто несолидно. Так нельзя делать. Настоящее безобразие! Думаю, в ближайшее время вопрос решится, потому что есть ФИФА, есть УЕФА.

«Локомотив» подаст иск в ФИФА? Правильно делает. Так поступать некрасиво и несолидно. Это какое-то недоразумение. Думаю, что всe решится», – сказал Канчельскис.