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    «Аталанта» нашла повод, чтобы не платить». Гендиректор «Локо» – о трансфере Миранчука

    Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко раскритиковал «Аталанту», приостановившую выплаты за трансфер Алексея Миранчука.

    Итальянский клуб должен 5,8 миллиона евро без учета пени за просрочку платежей.

    «Если говорить прямо, то основная позиция «Аталанты» – найти повод, чтобы сейчас не осуществлять перечисления.

    Они его нашли в виде санкций ЕС и сейчас пытаются держаться этой позиции, ссылаясь на форс-мажорную ситуацию», – сказал Леонченко.

    • За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
    • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
    • В 2020-м «Аталанта» договорилась с «Локо» о приобретении хавбека за 14,5 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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