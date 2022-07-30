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    «Аталанта» должна «Локомотиву» за Миранчука 5,8 миллиона («Чемпионат»)

    «Аталанта» приостановила выплаты за покупку у «Локомотива» полузащитника Алексея Миранчука.

    Свое решение итальянский клуб объясняет форс-мажорной ситуацией.

    Сумма долга на сегодняшний день составляет 5,8 миллиона евро без учета пени за просрочку платежей.

    • За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
    • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
    • В 2020-м «Аталанта» договорилась с «Локо» о приобретении хавбека за 14,5 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:20
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +16705

      житель СПб 30 минут назад

      А в чем - форс-мажор?! В том, что платить не хочется?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5380

      TOMSON 33 минуты назад

      Европейцы всегда были людьми чести. Для них нет ничего важнее договорённостей.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +65731

      portero > TOMSON 27 минут назад

      В смысле, нае.ба.ть при первой же возможности?

      0
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