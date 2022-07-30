«Аталанта» должна «Локомотиву» за Миранчука 5,8 миллиона («Чемпионат»)

«Аталанта» приостановила выплаты за покупку у «Локомотива» полузащитника Алексея Миранчука.
Свое решение итальянский клуб объясняет форс-мажорной ситуацией.
Сумма долга на сегодняшний день составляет 5,8 миллиона евро без учета пени за просрочку платежей.
- За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
- Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
- В 2020-м «Аталанта» договорилась с «Локо» о приобретении хавбека за 14,5 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»