«Аталанта» должна «Локомотиву» за Миранчука 5,8 миллиона («Чемпионат»)

«Аталанта» приостановила выплаты за покупку у «Локомотива» полузащитника Алексея Миранчука.

Свое решение итальянский клуб объясняет форс-мажорной ситуацией.

Сумма долга на сегодняшний день составляет 5,8 миллиона евро без учета пени за просрочку платежей.