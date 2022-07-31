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    Циннбауэр считает, что «Локомотив» мог обыграть «Зенит»: «Черный день для клуба»

    Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался о разгромном поражении от «Зенита» (0:5) в 3-м туре РПЛ.

    «Сегодня для нас не очень простой день. Чeрный день для нашей команды начался с 64-й минуты. Команда старалась, были большие планы на игру. Неплохо вошли в игру, особенно в первом тайме. Первый тайм изобиловал голевыми моментами для обеих команд. Мы должны были уходить в раздевалку с преимуществом.

    Я видел, как ребята всe лучше и лучше чувствовали себя. Но сделаю комплимент сопернику. Это одна из лучших или лучшая команда, с которой мне приходилось играть в России. Игроки очень сильны индивидуально.

    У нас было много планов на второй тайм, но на 48-й минуте мы не смогли реализовать голевой момент. Чувствовали, что «Зенит» входил в игру, старались играть на контратаках.

    Команда боролась, не сдавалась. Мы произвели замены, хотели освежить игру двумя нападающими. К сожалению, что-то случилось с Ненаховым, у него повреждение в области голеностопа», – сказал Циннбауэр.

    • Дубль у «Зенита» оформил Иван Сергеев.
    • «Зенит» возглавил таблицу РПЛ.
    • У «Локомотива» после 3 туров 2 очка.

    «Зeнит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол

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    Источник: «Чемпионат»

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