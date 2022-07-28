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    Черчесов: «На матче «Карабаха» в Цюрихе был наблюдатель от нас»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов после разгрома «Слована» (4:1) призвал сосредоточиться на следующих матчах.

    «В раздевалке хорошая атмосфера, но еще не время праздновать. Мы сделали важный шаг на пути к групповому этапу Лиги чемпионов, но это только шаг.

    На матче «Карабаха» в Цюрихе был наблюдатель от нас – он поможет проанализировать соперника и подготовиться к играм с ним.

    Однако сейчас нужно думать о первом матче чемпионата Венгрии – нам важно хорошо стартовать», – сказал Черчесов.

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    Источник: сайт «Ференцвароша»

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