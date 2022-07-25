«Больно и обидно». Карпин прокомментировал ничью «Ростова» с «Локомотивом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча с «Локомотивом» (2:2) во 2-м туре РПЛ.
– Игра с «Локомотивом» была сложнее, чем с «Динамо». Первый тайм был не лучшим, во втором тайме получше выглядели. Больно и обидно. С «Локомотивом» можно было еще поиграть. Обидно, что не набрали три очка.
– Вы заменили центрального защитника Прохина: по травме или нет?
– По карточке.
– Соперник не навязывал свою игру?
– Нам никто не навязывал свою игру, просто они забили. Нам не хватало последнего момента, прострела, подачи. Этого не хватало.
- «Локомотив» спасся от поражения благодаря голу Константина Марадишвили на 94-й минуте.
- «Локо» с 65-й минуты играл в меньшинстве после удаления Алексиса Бека-Бека.
- «Ростов» набрал 2 очка в 2-х турах РПЛ.
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Источник: сайт «Ростова»