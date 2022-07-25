«Больно и обидно». Карпин прокомментировал ничью «Ростова» с «Локомотивом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча с «Локомотивом» (2:2) во 2-м туре РПЛ.

– Игра с «Локомотивом» была сложнее, чем с «Динамо». Первый тайм был не лучшим, во втором тайме получше выглядели. Больно и обидно. С «Локомотивом» можно было еще поиграть. Обидно, что не набрали три очка.

– Вы заменили центрального защитника Прохина: по травме или нет?

– По карточке.

– Соперник не навязывал свою игру?

– Нам никто не навязывал свою игру, просто они забили. Нам не хватало последнего момента, прострела, подачи. Этого не хватало.

«Локомотив» спасся от поражения благодаря голу Константина Марадишвили на 94-й минуте.

«Локо» с 65-й минуты играл в меньшинстве после удаления Алексиса Бека-Бека.

«Ростов» набрал 2 очка в 2-х турах РПЛ.

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