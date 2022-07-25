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    «Больно и обидно». Карпин прокомментировал ничью «Ростова» с «Локомотивом»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча с «Локомотивом» (2:2) во 2-м туре РПЛ.

    – Игра с «Локомотивом» была сложнее, чем с «Динамо». Первый тайм был не лучшим, во втором тайме получше выглядели. Больно и обидно. С «Локомотивом» можно было еще поиграть. Обидно, что не набрали три очка.

    – Вы заменили центрального защитника Прохина: по травме или нет?

    – По карточке.

    – Соперник не навязывал свою игру?

    – Нам никто не навязывал свою игру, просто они забили. Нам не хватало последнего момента, прострела, подачи. Этого не хватало.

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    Источник: сайт «Ростова»

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