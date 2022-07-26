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    Марадишвили прокомментировал гол «Ростову» ударом через себя

    Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили высказался о своем голе «Ростову» во втором туре РПЛ (2:2). Он забил ударом через себя и спас москвичей от поражения.

    «Я почувствовал, что сейчас пойдeт навес, и решил открыться в штрафной. Живой выполнил очень хорошую подачу, прямо на меня. Вокруг было несколько игроков чужой команды, поэтому мне пришлось быстро принять решение. И всe получилось.

    Рад был забить такой гол. Эмоции переполняют, потому что таких мячей за всю карьеру можно забить один, два. И мне посчастливилось оказаться в нужное время в нужном месте. Очень рад, что команда не проиграла, молодцы, что вырвали ничью, потому что игра была очень непростая. Хочу поблагодарить всех за поддержку. Вперeд, «Локо»!» – сказал игрок.

    • У «Локомотива» после 2 туров 2 очка.
    • Следующий соперник – «Зенит».
    • Марадишвили куплен в прошлом году у ЦСКА.

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    Источник: телеграм-канал «Локомотива»

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    Сегодня, 19:06
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4584

      PAREVG. 1 час назад

      Реально красивый гол, о реально редкий..
      Сам принял на грудь и сам пробил, за свои 70 лет, не помню такого, с ходу - были, так, не припоминаю.

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      Рейтинг: +25274

      vladimir-7 > PAREVG. 1 час назад

      ... и очень нужный гол

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      Рейтинг: +218

      Африк@нская 4yмa cвинeй > PAREVG. 1 час назад

      Тяжело бить, принявши на грудь

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      Рейтинг: +211

      Kalida 1 час назад

      За последнее время для меня самая обидная продажа ЦСКА(

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