Марадишвили прокомментировал гол «Ростову» ударом через себя

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили высказался о своем голе «Ростову» во втором туре РПЛ (2:2). Он забил ударом через себя и спас москвичей от поражения.

«Я почувствовал, что сейчас пойдeт навес, и решил открыться в штрафной. Живой выполнил очень хорошую подачу, прямо на меня. Вокруг было несколько игроков чужой команды, поэтому мне пришлось быстро принять решение. И всe получилось.

Рад был забить такой гол. Эмоции переполняют, потому что таких мячей за всю карьеру можно забить один, два. И мне посчастливилось оказаться в нужное время в нужном месте. Очень рад, что команда не проиграла, молодцы, что вырвали ничью, потому что игра была очень непростая. Хочу поблагодарить всех за поддержку. Вперeд, «Локо»!» – сказал игрок.