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  • «Локо» считает, что арбитр Сухой слишком рано закончил матч с «Ростовом». Клуб обратился в ЭСК

«Локо» считает, что арбитр Сухой слишком рано закончил матч с «Ростовом». Клуб обратился в ЭСК

26 июля 2022, 10:42
5

«Локомотив» обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить решения арбитров в четырех эпизодах матча с «Ростовом» (2:2).

«На 49-й минуте вратарь «Локомотива» Даниил Худяков хотел быстро ввести мяч в игру, но не смог, потому что игрок соперника Данила Прохин отбросил лежащий мяч у лицевой линии в сторону поля.

Клуб расценивает это намеренной затяжкой времени и считает, что за это надо было показывать желтую карточку. С учетом того, что у Прохина уже была желтая, судья должен был удалять его

На 64-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник Алексис Бека-Бека. Алексей Миронов рукой удерживал Бека-Бека, что является нарушением правил.

Алексис попытался убрать руку соперника и обратился к судье, чтобы привлечь его внимание к моменту. Затем в эпизод вмешался Даниил Уткин, началась стычка, после которой судья, по мнению представителей клуба, проявил излишнюю строгость, показав желтые карточки Миронову и Бека-Бека, для которого она стала второй.

Судья добавил пять минут, а суммарное время двух остановок матча составило 165 секунд. Далее матч продолжался до тех пор, пока мячом владели футболисты «Ростова».

Как только футболисты «Локомотива» отобрали мяч и начали перспективную контратаку, прозвучал финальный свисток. Клуб считает, что судья допустил серьезную ошибку, не дав закончить футболистам «Локомотива» указанную контратаку.

Что касается четвертого эпизода, то после окончания матча судья матча также ошибочно вынес предупреждение футболисту «Локомотива» Вильсону Изидору за то, что тот подбежал к футболистам, стоявшим рядом с судьей, через все поле, но при этом не вел себя агрессивно и не делал никаких вызывающих жестов», – сообщил источник, близкий к столичному клубу.

  • «Локомотив» спасся от поражения благодаря голу Константина Марадишвили на 94-й минуте.
  • Московский клуб набрал 2 очка в 2-х стартовых турах РПЛ.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ростов Сухой Алексей
Комментарии (5)
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ЗаЖиМ
1658823170
"...сообщил источник, близкий к столичному клубу". - Это бабушка на лавочке возле стадиона?
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Kollljan
1658824161
А сколько Локомотив потратил добавленного времени к матчу на празднование второго гола? Судья рассудил верно. Свистнул, когда 5 добавленных минут истекло.
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Plyash
1658824525
Разговор ни о чём.Финальный свисток отдан на усмотрение судьи,и никто ему не указ.Пора сделать что-то подобное,как в хоккее или баскете,где весь стадион видит как текущее время,так и паузы в игре на табло.А рефери смотрит только на поле.
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SpartakMoskwa
1658827205
Играл бы Зенит матч продолжался бы до 100 минуты
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