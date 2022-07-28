Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    2 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

    «Полночи не спал». Марадишвили – о голе «Ростову» ударом через себя на 94-й минуте

    Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили рассказал об эмоциях после гола «Ростову» (2:2) во 2-м туре РПЛ. Футболисты отличился ударом через себя на 94-й минуте матча и спас команду от поражения.

    «Локомотив» выдал ярчайший матч с «Ростовом», отыгравшись в меньшинстве благодаря твоему удару через себя. Какие впечатления остались?

    — Сперва хотел бы поблагодарить всех болельщиков. И тренерский штаб за то, что доверил время в этой встрече. Нам удалось взять дома важное очко.

    Если честно, я полночи не спал. Гол правда получился хорошим. Эмоции сумасшедшие! Такого гола в карьере может больше и не быть... Это действительно самый запоминающийся и эмоциональный мяч для меня.

    — Как ты вообще принял решение для такого удара?

    — С отцом раньше всегда тренировали удары через себя на пляже. Он все время мне накидывал, а я бил. Я никогда не стеснялся таких решений, всегда был готов к этой ситуации.

    Кстати, за три дня до матча с «Ростовом» мы играли в теннисбол. У нас собралась молодая команда из ребят 2001 и 2002 годов рождения. Мы проиграли несколько игр подряд, а я все пробовал бить через себя. Вроде получалось, но мы все равно проигрывали. Перенес это на матч с «Ростовом» — и сразу забил.

    Новости по теме
    Марадишвили: «Никогда не перейду в «Спартак» 2
    Марадишвили прокомментировал гол «Ростову» ударом через себя 3
    Аршавин: «Лучший гол чемпионата России уже случился» 8
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:46
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11