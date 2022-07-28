«Полночи не спал». Марадишвили – о голе «Ростову» ударом через себя на 94-й минуте

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили рассказал об эмоциях после гола «Ростову» (2:2) во 2-м туре РПЛ. Футболисты отличился ударом через себя на 94-й минуте матча и спас команду от поражения.

— «Локомотив» выдал ярчайший матч с «Ростовом», отыгравшись в меньшинстве благодаря твоему удару через себя. Какие впечатления остались?

— Сперва хотел бы поблагодарить всех болельщиков. И тренерский штаб за то, что доверил время в этой встрече. Нам удалось взять дома важное очко.

Если честно, я полночи не спал. Гол правда получился хорошим. Эмоции сумасшедшие! Такого гола в карьере может больше и не быть... Это действительно самый запоминающийся и эмоциональный мяч для меня.

— Как ты вообще принял решение для такого удара?

— С отцом раньше всегда тренировали удары через себя на пляже. Он все время мне накидывал, а я бил. Я никогда не стеснялся таких решений, всегда был готов к этой ситуации.

Кстати, за три дня до матча с «Ростовом» мы играли в теннисбол. У нас собралась молодая команда из ребят 2001 и 2002 годов рождения. Мы проиграли несколько игр подряд, а я все пробовал бить через себя. Вроде получалось, но мы все равно проигрывали. Перенес это на матч с «Ростовом» — и сразу забил.