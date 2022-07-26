Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    2 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник

    Аршавин: «Лучший гол чемпионата России уже случился»

    Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал гол полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили в ворота «Ростова» на 94-й минуте.

    «Неочевидное решение, но самое правильное, идеальное исполнение. За границей бы сказали — гол мирового уровня. Думаю, лучший гол чемпионата уже случился, потому что очень трудно будет его переплюнуть», — сказал Аршавин.

    • Гол Марадишвили спас ничью для «Локомотива».
    • «Локо» с 65-й минуты играл в меньшинстве после удаления Алексиса Бека-Бека.

    Новости по теме
    «Больно и обидно». Карпин прокомментировал ничью «Ростова» с «Локомотивом» 4
    Керк возмущен судейством Сухого: «Дал финальный свисток, когда пошла контратака!» 12
    Худяков раскрыл подробности конфликта с Комличенко
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:37
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11