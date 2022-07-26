Аршавин: «Лучший гол чемпионата России уже случился»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал гол полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили в ворота «Ростова» на 94-й минуте.
«Неочевидное решение, но самое правильное, идеальное исполнение. За границей бы сказали — гол мирового уровня. Думаю, лучший гол чемпионата уже случился, потому что очень трудно будет его переплюнуть», — сказал Аршавин.
- Гол Марадишвили спас ничью для «Локомотива».
- «Локо» с 65-й минуты играл в меньшинстве после удаления Алексиса Бека-Бека.
Источник: «Матч ТВ»