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  • Рабинеру сообщили о таксе в 5 миллионов рублей, за которую судьи не будут «убивать» в РПЛ

Рабинеру сообщили о таксе в 5 миллионов рублей, за которую судьи не будут «убивать» в РПЛ

27 ноября 2024, 13:03
17

Журналист Игорь Рабинер высказался о ситуации с заявлениями губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

«В завершение темы губернатора Федорищева и «Крыльев» – друг тут одну вещь тонко подметил и написал мне. Поскольку 36 миллионов – не на будущее, а на закрытие долга, это означает, что помощь на эту сумму была оказана.

Что нужно было сделать для «Крыльев», чтобы помочь им на 36 миллионов рублей? Можем ли мы вспомнить хоть один крупный скандал с арбитражем в их пользу? И близко не помню, чтобы кто-то в последние годы высказывался на тему, что Самаре систематически «подсвистывают».

А если нет – дальше уже делаю вывод сам, – то это означает одно. То, что на обслуживание каждого матча РПЛ существует фиксированная такса, и она даже не означает помощь судей, а лишь то, что тебя не будут «убивать».

Та самая круговая порука, о которой говорил губернатор Самарской области. И которая «мажет как копоть», как писал Илья Кормильцев и пел Вячеслав Бутусов.

Один человек, связанный с нашим футбольным миром, хотя и не являющийся напрямую его частью, мне эту таксу только что написал, – 5 миллионов рублей.

У меня, естественно, нет никакой возможности проверить, правда это или нет. Я просто ретранслирую только что мне сообщенное.

Ой как интересно, что будет дальше. Что-то мне, правда, подсказывает, что, как всегда, ничего», – написал Рабинер.

  • Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев накануне на заседании комиссии госсовета по физической культуре и спорту заявил, что «Крылья Советов» задолжали 36 миллионов рублей за помощь в судействе. Он рассказал, что об этом ему сообщил один из функционеров клуба, имя которого не привел.
  • Федорищев сказал, что не обращался в правоохранительные органы. Также, по его словам, был проведен аудит работы клуба, по итогам которого уже уволен спортивный директор и отстранено руководство клуба.
  • По данным РБК, власти Самарской области проводят проверку матчей «Крыльев Советов» за последние два года на предмет коррупции.

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Источник: телеграм-канал «РабиНерв»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов
Комментарии (17)
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Иван Петров 1986
1732702915
Конечно ничего не будет. Если начнут копать серьезно, то выйдут на помойку, а это никак нельзя.
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Цугундeр
1732704079
Какой неосторожный Дмитрий Зеленов... Взял и вместе с зарплатой главхряку-писаке инфу выдал. Сокровенную.)
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Ollegator
1732706508
рабинер конечно молодец.. "Мне тут шепнули, но если что, я не виноват - я просто ретранслирую шепот.." позиция очень удобная для сбора хаупа
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Тинез Розоп
1732706872
36 лямов заплатили значит? А если заплатили , то кранты Самаре. Сами вскрыли гнойник , сами пусть и расхлёбывают....
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NewLife
1732707403
Все это болтовня старушек у подъезда ни о чем. Показательно будет увидеть, что будет сделано, чтобы Ахмат не загремел в пердив, вот тогда и побазарим)))
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balam
1732708716
скоро свистки с гаишными палками будут по полю летать.и на месте договариваться
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TIMOTHY
1732714970
Что будет, а ничего сказал,) дойдут до Лукойл и ничего )
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Ziklop
1732741131
может местные списывали на судеек, а сами себе в карман ложили...
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