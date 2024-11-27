«Спартак» может сохранить Дуарте

В «Спартаке» рассматривают вариант, при котором 24-летний Алексис Дуарте останется в команде, если сможет так же хорошо проявить себя, как в последних матчах. По данным «Евро-Футбол.Ру», в таком случае будет поднят вопрос о возможном продолжении сотрудничества.

24-летний Дуарте провел в этом сезоне 8 матчей за «Спартак».

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3 миллиона евро.

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