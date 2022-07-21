Ветераны «Спартака» и «Ротора» проведут очный матч в октябре

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи рассказал о планах ветеранов москвичей на ближайшее время.

«Ротор» подтвердил матч ветеранов наших клубов в октябре в Волгограде.

Возможно, еще сыграем с минским «Динамо» или сборной Белоруссии. В этом году 40 лет, как динамовцы стали чемпионами СССР. Белорусам вроде интересно. А в проведении игры, кажется, заинтересовался Могилев. Еще Георгий Ярцев переговорами занимался. Сейчас, наверное, Егор Титов, Дмитрий Аленичев и Андрей Тихонов возьмутся за это. Или РФС будет связываться – не знаю точно», – сказал Хаджи.