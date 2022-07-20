Хаджи назвал место проведения ответного ретроматча «Спартака» и «Зенита»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи подтвердил намерение провести ответный ретроматч против «Зенита». Он должен состояться в Москве.

«Зенит» еще в Петербурге дал добро на ответную встречу в Москве. Матч в Питере вызвал огромный интерес. Так что все идет к тому, что он состоится у нас и пройдет в «Лужниках» в сентябре», – сказал Хаджи.