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Хаджи назвал место проведения ответного ретроматча «Спартака» и «Зенита»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи подтвердил намерение провести ответный ретроматч против «Зенита». Он должен состояться в Москве.

«Зенит» еще в Петербурге дал добро на ответную встречу в Москве. Матч в Питере вызвал огромный интерес. Так что все идет к тому, что он состоится у нас и пройдет в «Лужниках» в сентябре», – сказал Хаджи.

  • 8 июля ветераны «Зенита» обыграл «Спартак» со счетом 2:0 в Санкт-Петербурге.
  • Победу петербургским ветеранам принесли голы Романа Широкова и Александра Кержакова.
  • В «Лужниках» не было футбола с мая.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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20.07.2022 23:09
Комментарии1
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    Рейтинг: +205

    Александр Став 52 минуты назад

    позовите уже Мостового... что он жалуется, что никуда не зовут его?

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