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«Катастрофа. Возможно, все заработанное потратим на логистику». Карпин – о Кубке РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал возможное учреждение нового турнира – Кубка РПЛ. У него есть сомнения.

«С точки зрения переездов команд, у которых закрыт аэропорт – мы, «Краснодар», «Факел», «Оренбург» – это катастрофа. Тренировочного процесса, если будут игры посередине недели, не будет вообще.

Что нужно делать? Смотреть по количеству матчей. Повышать их количество – да, надо, но смотря на обстоятельства. Возможно, делать так, чтобы посередине недели не играли постоянно.

И еще момент – повторюсь, я не про деньги, но давайте посмотрим, сколько клуб потратит на логистику. Возможно – все, что заработаем, да еще и футболистов прибьем», – сказал Карпин.

  • Уже известен формат Кубка РПЛ.
  • 3 компании готовы финансировать проведение Кубка РПЛ.
  • Турнир в случае создания, вероятно, стартует 26 июля.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии14
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    Рейтинг: +16362

    Cleaner 1 час назад

    Валера, это НЕ ТВОИ ПРОБЛЕМЫ. Ты тренер. Вот и тренируй команду, чтобы она всех обыгрывала. Об остальном позаботятся ДРУГИЕ люди.

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    Рейтинг: +421

    кaстрюлька 1 час назад

    Для тупых, читающих только заголовки:
    С точки зрения переездов команд, у которых ЗАКРЫТ АЭРОПОРТ

    Поездите, мля, на автобусах и поездах при двух играх в неделю

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    Рейтинг: +3604

    Enter2006 > кaстрюлька 35 минут назад

    Так ЗАКРЫТ АЭРОПОРТ не только у Ростова же. Ну берите и снимайтесь с кубка кто препятствует? Что теперь поделать если таковы реалии, убрать все команды где аэропорты закрыты? Хотя идея такого кубка так себе если честно... Каждый клуб будет решать сам, и да, будут ездить на автобусах и поездах, по крайней мере до ближайшего функционирующего аэропорта. Но лучше нафиг этот кубок..

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    Рейтинг: +421

    кaстрюлька > Enter2006 29 минут назад

    Тупой ?

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    Рейтинг: +3604

    Enter2006 > кaстрюлька 28 минут назад

    Кто? ) Вы? ))

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    Рейтинг: +421

    кaстрюлька > Enter2006 20 минут назад

    Понятно

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    Рейтинг: +3604

    Enter2006 > кaстрюлька 11 минут назад

    Ещё бы непонятно. Просто повторюсь, лучше нафиг этот кубок..

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    Рейтинг: +3543

    Иван Петров 1986 1 час назад

    Игрулям нужно всем по 100000 дать и денег на все хватит.

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    Рейтинг: +3604

    Enter2006 1 час назад

    Ой да ладно прибедняться. Как же тогда клубы из первой и второй лиг по всей России катаются?! Логистика...

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    Рейтинг: +25141

    vladimir-7 1 час назад

    Кучерявая болонка – Карпин по привычке ноет и скулит.

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    Рейтинг: +16362

    Cleaner > vladimir-7 1 час назад

    А вот с этим согласен.

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    Рейтинг: +421

    кaстрюлька > Cleaner 40 минут назад

    Два дебила - это сила )))

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    Рейтинг: +2645

    Радио1000шумеров 2 часа назад

    Может тогда весь футбол в России отменить? Расходов на логистику - 0, Карпин, это тебе поможет?

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    Рейтинг: +32182

    oyabun 2 часа назад

    По лигистике у всей страны сейчас проблемы немалые, у всего бизнеса. Чего ныть то?

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