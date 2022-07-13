«Катастрофа. Возможно, все заработанное потратим на логистику». Карпин – о Кубке РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал возможное учреждение нового турнира – Кубка РПЛ. У него есть сомнения.

«С точки зрения переездов команд, у которых закрыт аэропорт – мы, «Краснодар», «Факел», «Оренбург» – это катастрофа. Тренировочного процесса, если будут игры посередине недели, не будет вообще.

Что нужно делать? Смотреть по количеству матчей. Повышать их количество – да, надо, но смотря на обстоятельства. Возможно, делать так, чтобы посередине недели не играли постоянно.

И еще момент – повторюсь, я не про деньги, но давайте посмотрим, сколько клуб потратит на логистику. Возможно – все, что заработаем, да еще и футболистов прибьем», – сказал Карпин.