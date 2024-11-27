Нигматуллин проанализировал ошибку Сафонова в матче «Бавария» – «ПСЖ»

Руслан Нигматуллин прокомментировал действия вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, приведшие к единственному пропущенному голу в игре Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).

Россиянин ошибся на 38-й минуте, в результате чего забил Ким Мин-Джэ.

Он неудачно выбил мяч кулаками после розыгрыша углового.

«Сафонов – лучший игрок «ПСЖ» по оценкам в матче с «Баварией», и это не зря. Матвей сделал большое количество спасений.

Ошибка, которую приписывают Сафонову во время пропущенного гола, была вынужденной из-за нарушения правил атакующим игроком «Баварии» [Мусиалой].

Он выдавил Сафонова за линию ворот, поэтому мяч срезался. Судья, как говорится, «тридвараз».

Сафонов был в полном порядке в этом матче. Я рад, что он уверенно выглядел.

Если сравнивать Сафонова с Нойером, Нойер только ногами выглядит мощнее, а в целом Матвей сейчас вратарь такого же высокого уровня, как он», – сказал Нигматуллин.

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