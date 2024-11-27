Удручающая статистика Мбаппе в «Реале»

Килиан Мбаппе не оправдывает ожиданий после летнего перехода в «Реал» из «ПСЖ» на правах свободного агента.
ESPN проанализировал статистику французского нападающего в Примере:
- отборы – 1 (91-е место в лиге среди форвардов);
- попытки прессинга – 49 (52-е место);
- возвращение владения – 17 (49-е место);
- процент попадания в створ ворот – 47% (22-е место);
- количество спринтов – 35 (22-е место);
- число созданных моментов (голевые + ключевые передачи) – 13 (15-е место);
- голы – 7 (5-е место);
- процент хождения пешком по полю – 76% (3-е место);
- удары – 57 (1-е место).
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Источник: ESPN