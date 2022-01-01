Три компании готовы финансировать проведение Кубка РПЛ

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У Кубка российской Премьер-лиги, который могут создать в это межсезонье, уже есть три потенциальных спонсора.
По информации «СЭ», компании готовы выделять миллиарды рублей на проведение турнира.
«Кроме известного варианта с маркетинговой компанией, на данный момент существует как минимум два альтернативных предложения: от крупной IT-компании и от букмекера. Также идут переговоры с одной арабской компанией», – сообщил источник.
Решение по Кубку РПЛ должны принять до конца июня. Это подтверждал глава лиги Ашот Хачатурянц.
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