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  • Агент Тюкавина рассказал о реакции игрока на непопадание в основу в матче с «Факелом»

Агент Тюкавина рассказал о реакции игрока на непопадание в основу в матче с «Факелом»

27 ноября 2024, 13:24
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Футбольный менеджер Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопросы о непопадании игрока в стартовый состав на последнюю встречу.

– Удивились ли вы, что Константин остался в запасе на матч с «Факелом»?

– Наверное, в какой-то степени удивился, но до игры это знал. Я с ним общаюсь. Это решение тренера. Никаких травм или недомоганий у него не было. За результат отвечает тренер. Еще не хватало, чтобы агенты состав называли.

– Как Константин отреагировал на это решение? Разозлился или расстроился?

Расстраиваться он точно не будет. Разозлиться всегда надо, значит на тренировках прибавит, хотя он и так пашет по полной и в сборную приехал в хороших кондициях. Зачем расстраиваться? По-моему, он создал моментов не меньше, чем другие за всю игру. Ничего, это футбол.

– Как Константин оценивает свою результативность в нынешнем сезоне РПЛ? У него 5 голов в 16 матчах.

– Конечно, он хочет больше забивать. Он работает над этим. Кто соображает в футболе и смотрит игры, видит, сколько Константин выполняет черновой работы. Я посмотрел таблицу ожидаемых голов, в которой отражалось, сколько он должен был забивать, и сколько передач должны были привести к голу. По этим показателям Тюкавин на первом месте.

Если ты отдаешь голевую передачу, а партнеры не забивают? Наверное, это тоже влияет. Тот же Батраков когда отдавал, игроки забивали. Если бы хотя бы третью часть забивали с пасов Тюкавина… Это по xG и другим показателям. Он хочет больше забивать, но нападающий – зависимый игрок. Многое зависит от полузащиты, от того, как на тебя играют.

  • В матче 16-го тура РПЛ с «Факелом» 22-летний Тюкавин впервые в нынешнем сезоне не попал в основной состав «Динамо». Игра закончилась вничью 1:1. В основе бело-голубых вышел марокканец Эль-Мехди Маухуб.
  • Тюкавин провел в этом сезоне за «Динамо» 18 матчей, забил 5 голов, отдал 2 передачи.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Динамо Факел Тюкавин Константин
Комментарии (1)
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САДЫЧОК
1732719710
Слабый футболист, да еще и спиной к воротам мяч принимает! Да еще и на своих коллег футболистов грязь льёт! Звездун хренов!
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