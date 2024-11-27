Журналист Риоло возмутился решением выпустить Сафонова на игру с «Баварией»

Известный журналист Даниэль Риоло высказался об игре российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1). Он выразил недовольство решениями главного тренера парижаан Луиса Энрике.

«Те сэйвы, которые он сделал, Доннарумма тоже делает в каждом матче. Проблема не в грубой ошибке, а в том, что [Луис Энрике] зачем-то позорится с этой ротацией вратарей. «Я выпущу тебя, а теперь я выпущу тебя».

Теперь он потерял Доннарумму. Все кончено, Луис Энрике больше не увидит Доннарумму. Но зачем нужно было это делать? Ты подписал не Зеппа Майера или Льва Яшина, а Сафонова, бывшего вратаря «Краснодара»! Давайте поговорим о голе? Этот парень был просто смешон», – сказал Риоло.

Единственный гол в матче был забит после того как Сафонов не смог как следует выбить мяч кулаками после подачи углового на 38-й минуте. Ким Мин-Джэ переправил мяч в сетку из вратарской площади.

Для 25-летнего Сафонов это была 6-я игра за парижан и 3-й пропущенный мяч. Ранее он провел за «ПСЖ» 3 матча на ноль.

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