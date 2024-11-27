Писарев сказал, что болельщики «Спартака» привыкают считать третье место успехом

Тренер сборной России и бывший нападающий «Спартака» Николай Писарев оценил перспективы клуба в текущем сезоне.

«Я думаю, что «Спартак» будет бороться за звание чемпиона Москвы. Слишком много потеряно, я не думаю, что такая стабильность сейчас есть у «Спартака». Я более чем уверен, что так будет у всех. Сейчас полоса у «Спартака» хорошая. До этого была у «Краснодара», сейчас он немного «сдувается».

Сейчас у «Спартака» две игры – выезд в Краснодар и «Пари» дома. Важная игра в Краснодаре – как уйдут на паузу. Уйдут на паузу с гандикапом 10 очков от первого места – это не отыграть. Если обыграют «Краснодар», то там уже «Зенит» маячит. Хотя по мне, такую команду, как «Спартак», должно интересовать только первое место.

Потому что были времена, когда тот же Карпин занимал второе место и его увольняли, потому что это не место для «Спартака». Как мне всегда казалось и, наверное, болельщикам, которые уже понемногу привыкают, что «займем третье место, и это будет успех», – сказал Писарев.

«Спартак» занимает 4-е место в РПЛ с 31 очком после 16 матчей. Отставание от третьего места составляет 3 балла, от первого – 8.

За последние 12 лет «Спартак» 4 раза завоевывал медали в чемпионатах России: по 1 разу золотые и серебряные и 2 раза бронзовые.

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