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  • Писарев сказал, что болельщики «Спартака» привыкают считать третье место успехом

Писарев сказал, что болельщики «Спартака» привыкают считать третье место успехом

27 ноября 2024, 13:35
13

Тренер сборной России и бывший нападающий «Спартака» Николай Писарев оценил перспективы клуба в текущем сезоне.

«Я думаю, что «Спартак» будет бороться за звание чемпиона Москвы. Слишком много потеряно, я не думаю, что такая стабильность сейчас есть у «Спартака». Я более чем уверен, что так будет у всех. Сейчас полоса у «Спартака» хорошая. До этого была у «Краснодара», сейчас он немного «сдувается».

Сейчас у «Спартака» две игры – выезд в Краснодар и «Пари» дома. Важная игра в Краснодаре – как уйдут на паузу. Уйдут на паузу с гандикапом 10 очков от первого места – это не отыграть. Если обыграют «Краснодар», то там уже «Зенит» маячит. Хотя по мне, такую команду, как «Спартак», должно интересовать только первое место.

Потому что были времена, когда тот же Карпин занимал второе место и его увольняли, потому что это не место для «Спартака». Как мне всегда казалось и, наверное, болельщикам, которые уже понемногу привыкают, что «займем третье место, и это будет успех», – сказал Писарев.

  • «Спартак» занимает 4-е место в РПЛ с 31 очком после 16 матчей. Отставание от третьего места составляет 3 балла, от первого – 8.
  • За последние 12 лет «Спартак» 4 раза завоевывал медали в чемпионатах России: по 1 разу золотые и серебряные и 2 раза бронзовые.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Писарев Николай
Комментарии (13)
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Тинез Розоп
1732704042
Писарев. Ты за себя говори , а не за нас...
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VVM1964
1732704556
Конечно, целью всегда будет первое место, но реалии вносят коррективы и на ДАННЫЙ МОМЕНТ, учитывая, что уже позади 16 туров, отставание от лидеров и пр... - третье место будет действительно хорошим результатом ! Удастся догнать Краснодар - будет ОТЛИЧНО !!! Догнать Зенит - это из области фантастики, увы !!!... Впрочем, изначально я и не прогнозировал Спартак в качестве претендента на золото - очень много балласта в составе (((
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Лицом_на_клаве
1732705191
Успех для Спама это зацепиться за пятёрку.
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...уефан
1732706401
...а чего ты свои тренерские перспективы со сборной не оцениваешь в этом сезоне? А-а-а, ты реально оцениваешь объективность, в какой находится сборная!... Ну-так и мы - реально смотрим на РПЛ, но с постоянной надеждой, верой и любовью к Спартаку!...
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NewLife
1732707087
Писарев, на конкурсе дураков ты бы занял второе место. Почему второе - потому что дурак)))))
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andr45
1732708435
Одно из главных условий, чтобы «Спартак» стал реальным претендентом на звание чемпиона не обходимо ЧЕСТНОЕ судейство) Но, если коррумпированные решалы «не замечают», как спартаковцам специально наносят травмы, ни за что удаляют с поля, принципиально не видят грубости, неотличимой от жестокости, в отношении игроков «Спартака», то борьба за первое место НЕ реальна) Но в рассейском коррумпированном футболе это невозможно
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Александр-Каратеев-yandex
1732710979
Писарев своей аналитикой превращается в Ловчева.
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TIMOTHY
1732714445
Третье место это потолок для спама
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