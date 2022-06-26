Кубок РПЛ стартует 26 июля. Всего будет 77 матчей («РБ Спорт»)

Стали известны контуры Кубка РПЛ. Турнир, вероятнее всего, стартует 26 июля.
«Кубок РПЛ планируется провести в новом для футбола формате – Double Elimination, который широко используется в киберспорте. По этой системе после группового этапа турнир разделяется на две сетки – победителей (первое и второе места) и проигравших (третье и четвертое места).
Вылетевшие из сетки победителей клубы получают еще один шанс продолжить участие в турнире, играя дополнительный матч с победителями сетки проигравших.
РПЛ подготовила проект календаря Кубка лиги. Старт турнир запланирован на одну из двух дат – 26 июля (основная) или 16 августа. Суперфинал в обоих случаях должен состояться 31 мая 2023 года. Встреча может пройти на стадионе, который будет иметь нейминг потенциального титульного спонсора.
Всего будет проведено 77 матчей, 29 из которых – в плей-офф», – сообщил источник.
- Ранее сообщалось, что три компании готовы финансировать проведение Кубка РПЛ.
- Решение по турниру должны принять до конца июня. Это подтверждал глава лиги Ашот Хачатурянц.
- Кубок РПЛ должен заполнить еврокубковые окна в условиях отстранения России.
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