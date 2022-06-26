Кубок РПЛ стартует 26 июля. Всего будет 77 матчей («РБ Спорт»)

Стали известны контуры Кубка РПЛ. Турнир, вероятнее всего, стартует 26 июля.

«Кубок РПЛ планируется провести в новом для футбола формате – Double Elimination, который широко используется в киберспорте. По этой системе после группового этапа турнир разделяется на две сетки – победителей (первое и второе места) и проигравших (третье и четвертое места).

Вылетевшие из сетки победителей клубы получают еще один шанс продолжить участие в турнире, играя дополнительный матч с победителями сетки проигравших.

РПЛ подготовила проект календаря Кубка лиги. Старт турнир запланирован на одну из двух дат – 26 июля (основная) или 16 августа. Суперфинал в обоих случаях должен состояться 31 мая 2023 года. Встреча может пройти на стадионе, который будет иметь нейминг потенциального титульного спонсора.

Всего будет проведено 77 матчей, 29 из которых – в плей-офф», – сообщил источник.

Ранее сообщалось, что три компании готовы финансировать проведение Кубка РПЛ.

Решение по турниру должны принять до конца июня. Это подтверждал глава лиги Ашот Хачатурянц.

Кубок РПЛ должен заполнить еврокубковые окна в условиях отстранения России.

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