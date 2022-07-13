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  • Формат Кубка РПЛ: 3 тайма по 30 минут, 2 очка за победу в серии пенальти, объяснения судей в прямом эфире (Sports.ru)

Формат Кубка РПЛ: 3 тайма по 30 минут, 2 очка за победу в серии пенальти, объяснения судей в прямом эфире (Sports.ru)

13 июля 2022, 00:54
9

Стало известно, в каком формате будут проводиться матчи Кубка РПЛ.

«Идеологи турнира хотят проводить три тайма по 30 минут с двумя перерывами по 15 минут – с целью повысить темп и зрелищность игр.

Матчи на групповом этапе не предполагают ничьих, сразу после 90 минут в таком случае состоится серия пенальти. Рассматривался вариант с буллитами, как это было в Медиалиге, однако массовой поддержки он не получил.

Также было предложение вводить ауты ногами, как, возможно, будут это делать во второй лиге Нидерландов.

Система начисления очков такова: за победу в основное время – 3, за победу в серии пенальти – 2, за поражение по пенальти – 1, за поражение в основное время – 0. За каждую победу предполагаются бонусные выплаты.

Еще одно предложение – сделать публичными объяснения судей в спорных моментах после ВАР, причем в прямом эфире», – сообщает Sports.ru.

  • 3 компании готовы финансировать проведение Кубка РПЛ.
  • Турнир в случае создания, вероятно, стартует 26 июля.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (9)
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нейтральныйкакникто
1657675292
Бред.Это футбол или смесь разновидностей футболов?Для ЧР одни правила и формат , для Кубка России другие , для Кубка РПЛ другие...... Давайте заявите в этот турнир ещё и команду президента По и его друзей , как в Ночной Хоккейной Лиге. Вот буде темп и зрелищность
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Romio-xxx
1657678119
Копия хоккея)))
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paracetamol
1657682109
Я бы всех этих новаторов отправил в спецоперацию на Украине, чтобы реальность жизни почувствовали!
Ответить
Мася_1989
1657683617
Что за... Мы новый вид придумываем?
Ответить
altezzik
1657684776
Предлагаю разрешить играть руками еще.
Ответить
Теркчанин
1657695950
вполне разумные предложения,будет интересно смотреть,и с очками все верно.
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Алекс636363
1657781169
писец. давайте уже девять таймов по 10 минут, чтобы не уставали. это уже не футбол и не хоккей даже, а fuckкей
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