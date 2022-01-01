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Формат Кубка РПЛ: 3 тайма по 30 минут, 2 очка за победу в серии пенальти, объяснения судей в прямом эфире (Sports.ru)

Стало известно, в каком формате будут проводиться матчи Кубка РПЛ.

«Идеологи турнира хотят проводить три тайма по 30 минут с двумя перерывами по 15 минут – с целью повысить темп и зрелищность игр.

Матчи на групповом этапе не предполагают ничьих, сразу после 90 минут в таком случае состоится серия пенальти. Рассматривался вариант с буллитами, как это было в Медиалиге, однако массовой поддержки он не получил.

Также было предложение вводить ауты ногами, как, возможно, будут это делать во второй лиге Нидерландов.

Система начисления очков такова: за победу в основное время – 3, за победу в серии пенальти – 2, за поражение по пенальти – 1, за поражение в основное время – 0. За каждую победу предполагаются бонусные выплаты.

Еще одно предложение – сделать публичными объяснения судей в спорных моментах после ВАР, причем в прямом эфире», – сообщает Sports.ru.

  • 3 компании готовы финансировать проведение Кубка РПЛ.
  • Турнир в случае создания, вероятно, стартует 26 июля.

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Источник: Sports.ru

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