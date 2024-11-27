В «Ахмате» отреагировали на коррупционный скандал в российском судействе

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал резонансное заявление Вячеслава Федорищева.

Губернатор Самарской области ранее сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.

По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

«Думаю, если он это заявил, то у него должны быть какие-то данные или факты. Никто не против, чтобы у нас судейство было идеальным, футболисты играли лучше.

Знаете, что касается судейства, на заборе тоже много что написано, подходишь, а он деревянный. Если есть факты, надо о них говорить.

В этом сезоне столько результативных ошибок против нашей команды. Мы же не кричим об этом на каждом углу.

Если бы мы были замечены в таких (судейских) делах, наверное, столько бы ошибок против нас не было.

Единственный раз сейчас ошибки появились в нашу сторону в игре с «Крыльями Советов», – сказал Айдамиров.

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