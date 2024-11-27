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  • Футбольный агент допустил изгнание «Крыльев» из РПЛ на фоне коррупционного скандала

Футбольный агент допустил изгнание «Крыльев» из РПЛ на фоне коррупционного скандала

27 ноября 2024, 14:28
10

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал резонансное заявление Вячеслава Федорищева.

  • Губернатор Самарской области ранее сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.
  • По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
  • Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

«Я удивлен такому заявлению. Не могу сказать, что все клубы РПЛ играют в «белых перчатках», тем более про клубы Первой и Второй лиги, но это на официальном уровне заявляет губернатор области.

Что может ждать «Крылья»? В Испании, Италии, Англии за такое клуб понижают в дивизионе.

Это может быть большим репутационным ударом по РФС и РПЛ, а учитывая, что за судейство у нас отвечает иностранный специалист, возникают вопросы и к нему. В этой ситуации вопросов больше, чем ответов.

Здесь вопрос в том, может ли губернатор подтвердить свои слова. Он же это сказал не журналистам, а на публику. Здесь назад уже не свернуть, в такой ситуации нужно обращаться в Госдуму и правоохранительные органы.

Я не верю в то, что все клубы РПЛ ведут себя честно, но вопрос в том, может ли губернатор Самарской области назвать список.

Даже вспоминая последний матч «Крыльев» против «Ахмата» – там судейство было не в пользу самарцев. Здесь нужно разбираться через Департамент защиты игры РФС и другие органы.

Тем более «Крылья Советов», как и большинство клубов РПЛ, это бюджетная организация», – сказал агент.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Крылья Советов
Комментарии (10)
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baggio80
1732708621
А не пора ли уже прокуратуре взяться за проверку рфс и все чтой с ней связано
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biber.ru
1732709159
Губеру сказали, он сказал... Воруют, а списывать на что-то надо. Футбола здесь нет, но футболу причинён имиджевый ущерб и что будет дальше не понятно, то ли футбол смотреть, то ли за посадками наблюдать.
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...уефан
1732710312
...не знаю, что, где, когда и почему, но со следующего тура красные, жёлтые и просто засчитанные фолы будут сыпаться, как из рога изобилия... "Я, лично, так думаю"(с)...
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serhio80
1732711697
Бзденит отправить в ЛФЛ и всё наладится) нормальный подгон к юбилею)
Ответить
VVM1964
1732713921
На его месте ( КС ) должен быть Зенит !!! )))...
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NewLife
1732714627
Думаю, весь кипишь подняли с одной целью - снять с Самары финансовое бремя содержания футбольного клуба.
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Борис34684
1732716624
Интересно кого посодють Дюкова или Федорищева.
Ответить
АКС-74У
1732721665
О, оказывается Департамент защиты игры РФС существует! И каковы результаты его работы?
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