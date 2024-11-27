Футбольный агент допустил изгнание «Крыльев» из РПЛ на фоне коррупционного скандала

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал резонансное заявление Вячеслава Федорищева.

Губернатор Самарской области ранее сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.

По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Федорищев утверждает, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

«Я удивлен такому заявлению. Не могу сказать, что все клубы РПЛ играют в «белых перчатках», тем более про клубы Первой и Второй лиги, но это на официальном уровне заявляет губернатор области.

Что может ждать «Крылья»? В Испании, Италии, Англии за такое клуб понижают в дивизионе.

Это может быть большим репутационным ударом по РФС и РПЛ, а учитывая, что за судейство у нас отвечает иностранный специалист, возникают вопросы и к нему. В этой ситуации вопросов больше, чем ответов.

Здесь вопрос в том, может ли губернатор подтвердить свои слова. Он же это сказал не журналистам, а на публику. Здесь назад уже не свернуть, в такой ситуации нужно обращаться в Госдуму и правоохранительные органы.

Я не верю в то, что все клубы РПЛ ведут себя честно, но вопрос в том, может ли губернатор Самарской области назвать список.

Даже вспоминая последний матч «Крыльев» против «Ахмата» – там судейство было не в пользу самарцев. Здесь нужно разбираться через Департамент защиты игры РФС и другие органы.

Тем более «Крылья Советов», как и большинство клубов РПЛ, это бюджетная организация», – сказал агент.

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