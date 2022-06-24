Зиньковский перешел в «Спартак», Языджи покинул ЦСКА, Россия поднялась в рейтинге ФИФА и другие новости дня

ЦСКА интересуется двумя опорниками – Пульгаром из «Фиорентины» и Отaвио из «Бордо»

«Ференцварош» и «Олимпиакос» ведут переговоры с Дзюбой

Сборная России поднялась на 35-е место в рейтинге ФИФА. Команда может сыграть с Индией

Языджи покинул ЦСКА. Турок может перейти в другой клуб РПЛ

Мозес не приехал в расположение «Спартака». Клуб выясняет обстоятельства этого решения

РФС объявил символическую сборную РПЛ и утвердил список 33 лучших игроков сезона, а также назвал лучшего игрока, тренера и команду прошлого сезона РПЛ

«Зенит» получил предложения по встречной аренде с участием Алберто. Клуб пока не будет платить «Интернасьоналу» за него

«Спартак» объявил о переходе Зиньковского. Контракт – до 2027 года. Известны сумма трансфера и зарплата

ВЭБ перестанет владеть ЦСКА, чтобы с клуба сняли санкции. Новым владельцем может стать компания, которую возглавляет Мутко

Роналду на грани нервного срыва из-за работы «МЮ» на трансферном рынке. «Бавария» рассматривает его как замену Левандовски

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