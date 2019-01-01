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Стала известна сумма трансфера Зиньковского и его зарплата в «Спартаке»

«Спартак» заплатил «Крыльям Советов» 180 миллионов рублей за трансфер полузащитника Антона Зиньковского, сообщает «СЭ».

Эта цена выкупа 26-летнего футболиста, которая была установлена «Крыльями» в конце ноября прошлого года при подписании нового контракта.

Зиньковский будет зарабатывать в «Спартаке» 5 миллионов рублей в месяц. В соглашении также заложены определенные бонусы за достижения.

При подписании контракта «Спартак» не платил игроку подъемные и комиссию агентам.

  • Контракт с Зиньковским рассчитан до 2027 года.
  • Он уже определился с игровым номером в «Спартаке».
  • Зиньковский выступал за «Крылья» с 2019 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1060

    alefreddy 27 минут назад

    Все верно и правильно не переплачивать прилипалам как по Баке

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    Рейтинг: +1544

    22 raza chemp > alefreddy 25 минут назад

    На здачу глушенкова отдадут да и все)

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