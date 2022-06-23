Стала известна сумма трансфера Зиньковского и его зарплата в «Спартаке»

«Спартак» заплатил «Крыльям Советов» 180 миллионов рублей за трансфер полузащитника Антона Зиньковского, сообщает «СЭ».

Эта цена выкупа 26-летнего футболиста, которая была установлена «Крыльями» в конце ноября прошлого года при подписании нового контракта.

Зиньковский будет зарабатывать в «Спартаке» 5 миллионов рублей в месяц. В соглашении также заложены определенные бонусы за достижения.

При подписании контракта «Спартак» не платил игроку подъемные и комиссию агентам.

Контракт с Зиньковским рассчитан до 2027 года.

Он уже определился с игровым номером в «Спартаке».

Зиньковский выступал за «Крылья» с 2019 года.

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