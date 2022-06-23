Языджи после ухода из ЦСКА может перейти в другой клуб РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи может остаться в России.

25-летний турок с большой долей вероятности перейдет в другой клуб РПЛ, сообщает телеграм-канал «Первоспортивный».

Ранее сообщалось, что агенты Языджи предложили футболиста «Зениту».

ЦСКА арендовал Языджи зимой.

Хавбек забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.

Московский клуб не договорился с «Лиллем» о выкупе турка за 12 миллионов евро.

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