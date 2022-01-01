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Языджи после ухода из ЦСКА может перейти в другой клуб РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи может остаться в России.

25-летний турок с большой долей вероятности перейдет в другой клуб РПЛ, сообщает телеграм-канал «Первоспортивный».

Ранее сообщалось, что агенты Языджи предложили футболиста «Зениту».

  • ЦСКА арендовал Языджи зимой.
  • Хавбек забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.
  • Московский клуб не договорился с «Лиллем» о выкупе турка за 12 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал «Первоспортивный»

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Сегодня, 13:15
Комментарии1
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    Рейтинг: +16093

    ilichkadr 44 минуты назад

    Интересно, у кого голова без мозгов у турка или телеграм-канала «Первоспортивный»!?

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