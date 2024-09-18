Языджи озвучил клубам РПЛ размер желаемой зарплаты

Полузащитник сборной Турции Юсуф Языджи готов рассматривать предложения из РПЛ.

Летом футболист покинул «Лилль» и сейчас пребывает в статусе свободного агента.

Несколько российских топ-клубов связывались с Языджи. Он озвучил им размер желаемой зарплаты – 4 миллиона евро в год.

Сообщалось, что турок в августе отказал «Краснодару».

Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды с января по май 2022 года.

Он забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.

Клуб РПЛ не стал выкупать турка за 12 миллионов евро.

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