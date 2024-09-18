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    Языджи озвучил клубам РПЛ размер желаемой зарплаты

    Полузащитник сборной Турции Юсуф Языджи готов рассматривать предложения из РПЛ.

    Летом футболист покинул «Лилль» и сейчас пребывает в статусе свободного агента.

    Несколько российских топ-клубов связывались с Языджи. Он озвучил им размер желаемой зарплаты – 4 миллиона евро в год.

    Сообщалось, что турок в августе отказал «Краснодару».

    • Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды с января по май 2022 года.
    • Он забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.
    • Клуб РПЛ не стал выкупать турка за 12 миллионов евро.

    Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовьтесь к турниру с нашим тестом!

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    Источник: телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина»

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    18.09.2024 16:16
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    Комментарии (6)
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    Fju-2
    1726666626
    Это тот, которого ЦСКА Наташами заманивал?
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    FRZZ
    1726668139
    Хороший игрок, усилил бы любую команду РПЛ. А в Спартаке он смотрелся бы еще лучше.
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    САДЫЧОК
    1726668999
    Очень средний футболист не нужен он никому из РПЛ Тогда лучше наших молодых!
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    The only one
    1726673227
    4 ляма- и не открываем чёрный ящик!
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    k611
    1726676824
    За ЦСКА в своё время хорошо сыграл
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