Языджи выбрал новую команду после сорвавшегося возвращения в ЦСКА

Стало известно, где, вероятно, продолжит карьеру экс-полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи.
27-летний турок близок к переходу в «Олимпиакос». Переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии.
Ранее Языджи вел переговоры о возвращении в ЦСКА, но армейцы решили подписать вместо него Миралема Пьянича.
- Юсуф – свободный агент. Его последним клубом был «Лилль».
- Сообщалось, что хавбек в августе отказал «Краснодару».
- Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды с января по май 2022 года.
- Он забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.
- Клуб РПЛ не стал выкупать турка за 12 миллионов евро.
Источник: Sport24.gr