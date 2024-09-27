Языджи выбрал новую команду после сорвавшегося возвращения в ЦСКА

Стало известно, где, вероятно, продолжит карьеру экс-полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи.

27-летний турок близок к переходу в «Олимпиакос». Переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии.

Ранее Языджи вел переговоры о возвращении в ЦСКА, но армейцы решили подписать вместо него Миралема Пьянича.