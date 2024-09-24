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    Детали переговоров Пьянича с ЦСКА

    Миралем Пьянич продолжит карьеру в ЦСКА. Стали известны подробности переговоров.

    «Сделка невероятно сложная.На момент воскресенья Пьянич от предложения ЦСКА отказался. Не устраивали финансовые условия.

    Но уже в понедельник вечером сторона игрока вернулась к ЦСКА и дала согласие на переход.

    Параллельно ЦСКА действительно общался с Юсуфом Языджи и отказался от турка в пользу боснийца, потому что позиция восьмерки приоритетнее», – написал инсайдер Андрей Панков.

    • Пьянич в 2022 году выразил отказ играть со сборной России.
    • 34-летний босниец летом покинул «Шарджу» из ОАЭ.
    • В мае он закончил карьеру в сборной.

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    Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

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    24.09.2024 20:19
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    Комментарии (11)
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    Питерский князь
    1727199337
    ЦСКА переключилось на пенсионеров. :)))
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    Freyd
    1727199528
    Щяс петь Пьянич будет по другому:))переобуется
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    CSKA57
    1727200154
    Одни интриги... Лишь бы был результат!
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    Damir07
    1727201427
    Против России не захотел на за Российскую команду за хорошие бабки и поиграет и даже в России по живёт))) за бабки они в жопу к муравью залезут
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    Yegres
    1727205246
    Языджи конечно уже знаком с РПЛ. Да и статистика у него хороша
    Ответить
    vikingus
    1727206034
    Ну и будет играть как пьяный в свои 34 года...
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    Интерес
    1727208131
    Врага пригреть хотят. Таков нынешний ЦСКА,в котором рулят бесстыжие "продавцы мыльных пузырей" с биржи.
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    FRZZ
    1727210331
    Зря, Языджи лучше и моложе и у него хорошо получалось в ЦСКА.
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    serhio80
    1727216133
    34-летний босниец летом покинул «Шарджу» из ОАЭ. это уровень!!!
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