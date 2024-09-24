Детали переговоров Пьянича с ЦСКА

Миралем Пьянич продолжит карьеру в ЦСКА. Стали известны подробности переговоров.

«Сделка невероятно сложная.На момент воскресенья Пьянич от предложения ЦСКА отказался. Не устраивали финансовые условия.

Но уже в понедельник вечером сторона игрока вернулась к ЦСКА и дала согласие на переход.

Параллельно ЦСКА действительно общался с Юсуфом Языджи и отказался от турка в пользу боснийца, потому что позиция восьмерки приоритетнее», – написал инсайдер Андрей Панков.