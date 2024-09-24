Детали переговоров Пьянича с ЦСКА

Миралем Пьянич продолжит карьеру в ЦСКА. Стали известны подробности переговоров.
«Сделка невероятно сложная.На момент воскресенья Пьянич от предложения ЦСКА отказался. Не устраивали финансовые условия.
Но уже в понедельник вечером сторона игрока вернулась к ЦСКА и дала согласие на переход.
Параллельно ЦСКА действительно общался с Юсуфом Языджи и отказался от турка в пользу боснийца, потому что позиция восьмерки приоритетнее», – написал инсайдер Андрей Панков.
- Пьянич в 2022 году выразил отказ играть со сборной России.
- 34-летний босниец летом покинул «Шарджу» из ОАЭ.
- В мае он закончил карьеру в сборной.